Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и функциональное решение для обеспечения безопасности и удобства в использовании электрооборудования в вашем доме или офисе. Данная модель обладает следующими характеристиками: - **Вес**: Легкий и компактный, весит всего 0,4 кг, что позволяет легко перемещать его при необходимости. - **Длина шнура**: Шнур длиной 5 метров обеспечивает максимальную свободу расположения устройств, подключаемых к сети. - **Защита от короткого замыкания**: Устройство снабжено защитой от короткого замыкания, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. - **Количество розеток**: Имеет 8 розеток, что позволяет подключить одновременно большое количество приборов. - **Напряжение сети**: Рассчитан на стандартное напряжение сети 220 В. - **Входная вилка и тип розеток**: Оборудован евровилкой типа F и имеет розетки типа F (евророзетки), что обеспечивает совместимость с большинством европейских электроприборов. - **Максимальный ток нагрузки**: Поддерживает ток нагрузки до 10 А. - **Цвет**: Выполнен в стильном и практичном черном цвете, который впишется в любой интерьер. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки**: Рассчитан на максимальную мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт, позволяя подключать мощные устройства. - **Бренд**: Произведен под брендом Buro, который заслужил доверие пользователей благодаря качеству и надежности своей продукции. - **Заземление**: Все 8 розеток оснащены заземлением, что повышает уровень безопасности использования. - **Предохранитель**: Устройство оборудовано предохранителем, который защищает ваши приборы от перепадов напряжения и перегрузок. Этот сетевой фильтр-удлинитель станет вашим надежным помощником для одновременного подключения разнообразных бытовых и офисных приборов, гарантируя их стабильную и безопасную работу.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 960 руб. 1 260 руб.240 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 000 руб. 1 330 руб.250 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 020 руб.255 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-3-W 3м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,...
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 370 руб.435 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Socket...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
Достоинства:
Комментарий:
Уже месяц работает. Проблем за время работы не обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Просто лучший за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично.работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Обычный китайский середнячок. Без доработки напильником и паяльником лучше не пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевик. Был этого же производителя на 6 розеток. Заказал на 8 розеток. Очень было приятно что, крепёжные отверстия у моделей совпадают. Жаль при заказе с метрожем ошибся нужен был самый короткий, а заказал самый длинный
Достоинства:
Комментарий:
Качество корпуса очень сомнительное, но сами розетки и кнопка сделаны нормально. Кабель также нормальной толщины, не "сопли" как у некоторых.
Достоинства:
Комментарий:
как и обещали. Товар пришел быстро
Достоинства:
Комментарий:
все работает, в работе пока не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
единственный товар с такой длинной и с таким количеством розеток, поэтому был выбор сделан в пользу этого товара , плюс цена не дорогая. фильтр рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Свою функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна!Как раз такой и искала!
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет, пылесос выдерживает
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Не разбирал внутренности не знаю, а так выполняет свою роль
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный
Достоинства:
Комментарий:
Уже месяц работает. Проблем за время работы не обнаружил
Достоинства:
Комментарий:
Все хорошо, спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Просто лучший за свои деньги
Достоинства:
Комментарий:
Все отлично.работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Обычный китайский середнячок. Без доработки напильником и паяльником лучше не пользоваться.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный сетевик. Был этого же производителя на 6 розеток. Заказал на 8 розеток. Очень было приятно что, крепёжные отверстия у моделей совпадают. Жаль при заказе с метрожем ошибся нужен был самый короткий, а заказал самый длинный
Достоинства:
Комментарий:
Качество корпуса очень сомнительное, но сами розетки и кнопка сделаны нормально. Кабель также нормальной толщины, не "сопли" как у некоторых.
Достоинства:
Комментарий:
как и обещали. Товар пришел быстро
Достоинства:
Комментарий:
все работает, в работе пока не пробовала
Достоинства:
Комментарий:
единственный товар с такой длинной и с таким количеством розеток, поэтому был выбор сделан в пользу этого товара , плюс цена не дорогая. фильтр рабочий
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Свою функцию выполняет
Достоинства:
Комментарий:
Покупкой довольна!Как раз такой и искала!
Достоинства:
Комментарий:
Свою функцию выполняет, пылесос выдерживает
Достоинства:
Комментарий:
Доволен. Не разбирал внутренности не знаю, а так выполняет свою роль