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Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый

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Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399829
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
400

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый

Сетевой фильтр Buro серии 500SH защищает подключенные в него устройства от импульсных помех (скачков напряжения), высокочастотных помех (радиопомех) и короткого замыкания. Корпус выполнен из качественного негорючего пластика. В сетевой фильтр возможно подключить до 5 устройств одновременно с максимальной нагрузкой до 2200 Вт. Установленный биметаллический термопрерыватель надежно защищает сетевой фильтр от перегрузок и перегрева. Сетевой фильтр легко расположить на горизонтальной поверхности или закрепить вертикально на стене, для чего предусмотрены специальные крепления. Для одновременного включения выходных розеток на корпусе предусмотрена кнопка включения со световой индикацией. Сетевой фильтр оборудован вилкой UPS для подключению к блоку бесперебойного питания. Таким образом все подключенные к сетевому фильтру устройства останутся в работе при отключении внешнего питания.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 500SH-3-SW-W 3м (5 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр Buro серии 500SH защищает подключенные в него устройства от импульсных помех (скачков напряжения), высокочастотных помех (радиопомех) и короткого замыкания. Корпус выполнен из качественного негорючего пластика. В сетевой фильтр возможно подключить до 5 устройств одновременно с максимальной нагрузкой до 2200 Вт. Установленный биметаллический термопрерыватель надежно защищает сетевой фильтр от перегрузок и перегрева. Сетевой фильтр легко расположить на горизонтальной поверхности или закрепить вертикально на стене, для чего предусмотрены специальные крепления. Для одновременного включения выходных розеток на корпусе предусмотрена кнопка включения со световой индикацией. Сетевой фильтр оборудован вилкой UPS для подключению к блоку бесперебойного питания. Таким образом все подключенные к сетевому фильтру устройства останутся в работе при отключении внешнего питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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