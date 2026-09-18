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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255672
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
729

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители от компании Buro – это надежное и функциональное решение для защиты и организации энергоснабжения ваших устройств. Представленная модель сочетает в себе современные технологии безопасности и эргономичный дизайн, что делает её идеальным выбором для дома или офиса. Основные характеристики этого удлинителя/сетевого фильтра включают в себя шесть розеток типа F (евророзетки), оснащенные заземлением для максимальной защиты подключенных устройств. Длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает свободу в размещении и доступ к источнику питания даже на удалении от розетки. Благодаря встроенной защите от короткого замыкания и наличию предохранителя, ваши устройства будут надежно защищены от возможных перепадов напряжения. Светодиодный индикатор включения позволит легко определить текущий статус работы устройства. Белый цвет корпуса делает этот сетевой фильтр эстетичным и универсальным для любого интерьера. Его также можно легко крепить на стену, что способствует еще более удобному расположению в помещении. Сетевой фильтр Buro весит всего 0,729 кг, что облегчает его транспортировку при необходимости. Обратите внимание, что данная модель не оснащена USB разъемами, что делает её специализированным решением для подключения только электрических устройств через розетки. Если ваша цель – надежность, безопасность и удобство, продукты Buro станут вашим идеальным выбором.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители от компании Buro – это надежное и функциональное решение для защиты и организации энергоснабжения ваших устройств. Представленная модель сочетает в себе современные технологии безопасности и эргономичный дизайн, что делает её идеальным выбором для дома или офиса. Основные характеристики этого удлинителя/сетевого фильтра включают в себя шесть розеток типа F (евророзетки), оснащенные заземлением для максимальной защиты подключенных устройств. Длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает свободу в размещении и доступ к источнику питания даже на удалении от розетки. Благодаря встроенной защите от короткого замыкания и наличию предохранителя, ваши устройства будут надежно защищены от возможных перепадов напряжения. Светодиодный индикатор включения позволит легко определить текущий статус работы устройства. Белый цвет корпуса делает этот сетевой фильтр эстетичным и универсальным для любого интерьера. Его также можно легко крепить на стену, что способствует еще более удобному расположению в помещении. Сетевой фильтр Buro весит всего 0,729 кг, что облегчает его транспортировку при необходимости. Обратите внимание, что данная модель не оснащена USB разъемами, что делает её специализированным решением для подключения только электрических устройств через розетки. Если ваша цель – надежность, безопасность и удобство, продукты Buro станут вашим идеальным выбором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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