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Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751)

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Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 1
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 2
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 3
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 4
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 5
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 6
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 7
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 8
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 9
Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 1
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 2
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 3
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 4
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 5
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 6
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 7
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 8
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 9
  • Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
870 руб. 
Начислим 72 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 250612
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751)
870 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
570

Описание товара Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751)

Сетевой фильтр-удлинитель Defender - это надежное и универсальное решение для защиты ваших электронных устройств и обеспечения их стабильной работы. Этот сетевой фильтр оснащен пятью евроразетками типа F, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Дополнительно предусмотрены два USB-разъема типа USB Type-A, что делает этот удлинитель идеальным выбором для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов. Длина кабеля составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство размещения устройства в любом уголке вашего помещения. Черный цвет корпуса придает ему современный и стильный вид, который гармонично вписывается в любой интерьер. Вес устройства составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и портативным. Сетевой фильтр Defender поддерживает напряжение сети 220-230 В и оборудован встроенной защитой от короткого замыкания, гарантируя безопасность ваших устройств при перепадах напряжения. Индикатор включения позволяет легко контролировать состояние работы устройства. Входная вилка и розетки соответствуют стандарту типа F (евровилка и евророзетка), обеспечивая совместимость с большинством европейских электросетей. Этот сетевой фильтр-удлинитель Defender — отличное сочетание функциональности, безопасности и удобства использования, подходящее для дома и офиса.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Defender - это надежное и универсальное решение для защиты ваших электронных устройств и обеспечения их стабильной работы. Этот сетевой фильтр оснащен пятью евроразетками типа F, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Дополнительно предусмотрены два USB-разъема типа USB Type-A, что делает этот удлинитель идеальным выбором для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов. Длина кабеля составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство размещения устройства в любом уголке вашего помещения. Черный цвет корпуса придает ему современный и стильный вид, который гармонично вписывается в любой интерьер. Вес устройства составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и портативным. Сетевой фильтр Defender поддерживает напряжение сети 220-230 В и оборудован встроенной защитой от короткого замыкания, гарантируя безопасность ваших устройств при перепадах напряжения. Индикатор включения позволяет легко контролировать состояние работы устройства. Входная вилка и розетки соответствуют стандарту типа F (евровилка и евророзетка), обеспечивая совместимость с большинством европейских электросетей. Этот сетевой фильтр-удлинитель Defender — отличное сочетание функциональности, безопасности и удобства использования, подходящее для дома и офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 870 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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