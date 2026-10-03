Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 6 месяцев
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751)
Сетевой фильтр-удлинитель Defender - это надежное и универсальное решение для защиты ваших электронных устройств и обеспечения их стабильной работы. Этот сетевой фильтр оснащен пятью евроразетками типа F, что позволяет подключать сразу несколько устройств одновременно. Дополнительно предусмотрены два USB-разъема типа USB Type-A, что делает этот удлинитель идеальным выбором для зарядки смартфонов, планшетов и других гаджетов. Длина кабеля составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство размещения устройства в любом уголке вашего помещения. Черный цвет корпуса придает ему современный и стильный вид, который гармонично вписывается в любой интерьер. Вес устройства составляет всего 0,5 кг, что делает его легким и портативным. Сетевой фильтр Defender поддерживает напряжение сети 220-230 В и оборудован встроенной защитой от короткого замыкания, гарантируя безопасность ваших устройств при перепадах напряжения. Индикатор включения позволяет легко контролировать состояние работы устройства. Входная вилка и розетки соответствуют стандарту типа F (евровилка и евророзетка), обеспечивая совместимость с большинством европейских электросетей. Этот сетевой фильтр-удлинитель Defender — отличное сочетание функциональности, безопасности и удобства использования, подходящее для дома и офиса.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка)
-
В наличииЦена 900 руб.225 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный
-
В наличииЦена 900 руб. 1 330 руб.225 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 910 руб. 950 руб.228 руб. в СплитСетевой фильтр Most MRG (адаптер на 3 розетки) белый
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-W 1.8м (8 розеток) белый
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-3-B 3м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 910 руб.228 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 930 руб.233 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-SP1.8_USB_2A-B 1.8м (6 розеток) черный
-
В наличииЦена 960 руб. 1 260 руб.240 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 960 руб.240 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-5-B 5м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 990 руб.248 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10-WHITE 3м (5 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 000 руб.250 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender DFS 751 1,8 м 5 розеток 2xUSB 2.1A (99751)