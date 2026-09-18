Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-5-W 5м (5 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Buro — это надежное и практичное решение для вашей квартиры или офиса, обеспечивающее безопасное подключение множества устройств. Данное устройство имеет следующие характеристики: - Тип: Удлинитель/сетевой фильтр; - Бренд: Buro; - Общее количество розеток: 5, что позволяет подключить сразу несколько приборов; - Длина шнура составляет 5 метров, обеспечивая удобное подключение даже к удаленным источникам питания; - Защита от короткого замыкания гарантирует безопасность эксплуатации; - Вес составляет 0,64 кг, что делает его легким и удобным для переноса и установки; - Стильный белый цвет корпуса впишется в любой интерьер; - Входная вилка и розетки типа F (евровилка и евророзетка) обеспечивают совместимость с большинством устройств; - Наличие заземления и 5 розеток с заземлением повышает уровень защиты подключаемой техники; - Отсутствие USB разъема компенсируется высокой функциональностью основной части устройства; - Индикатор включения позволяет легко определить статус работоспособности устройства; - Возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство при установке; - Максимальный ток нагрузки 10 А, что подходит для большинства бытовых и офисных электроприборов. Networк фильтр-удлинитель Buro — это удачное сочетание качественного исполнения и высокой функциональности, что делает его оптимальным выбором для безопасного и эффективного использования электроприборов.
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