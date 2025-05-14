Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
Сетевой фильтр и удлинитель Buro - это надежное и практичное устройство, которое обеспечит безопасность вашего оборудования и удобство в использовании. Этот удлинитель обладает следующими характеристиками: - Тип устройства: удлинитель и сетевой фильтр. - Бренд: Buro, что гарантирует высокое качество и долговечность устройства. - Общее количество розеток: 6, что позволяет подключать несколько устройств одновременно. - Длина шнура составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство в размещении в помещении. - Устройство оснащено защитой от короткого замыкания, что повышает безопасность использования. - Вес изделия составляет 0,54 кг, делая его достаточно легким для установки и перемещения. - Цвет: черный, что подходит для любого интерьера. - Входная вилка и розетки соответствуют типу F (евровилка и евророзетка), распространенному в европейских странах. - Наличие заземления и 6 розеток с заземлением обеспечивают дополнительную защиту подключенных устройств. - Индикатор включения позволяет с легкостью определить, находится ли устройство в рабочем состоянии. - Возможность крепления на стену обеспечивает удобство установки в удобном месте. - Максимальный ток нагрузки составляет 16 А, что позволяет подключать мощные устройства. Сетевой фильтр и удлинитель Buro - это отличное решение для обеспечения бесперебойной и безопасной работы вашего электронного оборудования.
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Достоинства:
Комментарий:
пока претензий нет, как будет в
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца использования, проект нормальный. Все работает
Достоинства:
Комментарий:
заявленную нагрузку не держит
Достоинства:
Комментарий:
Сетевые вилки держит хорошо. Пластик жиденький,экономвариант,не пахнет. Сечение провода 1,5. 13А держит на ура,не греется.
Достоинства:
Комментарий:
как и писали другие, вест потерт почему то, будто швыряли на складе туда сюда, но сколов и тд нет, писка тоже не заметил, посмотрим что дальше будет и как будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Пластик дешманский, другого за эту цену ожидать и не стоит. А так работает, надеюсь простоит долго.
Достоинства:
Комментарий:
в целом за свою цену норм, корпус торковат
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз,работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный удлинитель. Заявленной мощности соответствует. И не слушайте "грамотных" отзывов. На коробке 2х см красными цифрами написано 16 А, а это и есть 3500 Вт. Просто не надо длительно нагружать такой мощностью. Длительно такой удлинитель выдержит 13-14А, и это соответствует всем стандартам
Достоинства:
Комментарий:
Недорого и в целом норм. Не соответствует заявленной мощности
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-B 1.8м (6 розеток) черный
Достоинства:
Комментарий:
пока претензий нет, как будет в
Достоинства:
Комментарий:
3 месяца использования, проект нормальный. Все работает
Достоинства:
Комментарий:
заявленную нагрузку не держит
Достоинства:
Комментарий:
Сетевые вилки держит хорошо. Пластик жиденький,экономвариант,не пахнет. Сечение провода 1,5. 13А держит на ура,не греется.
Достоинства:
Комментарий:
как и писали другие, вест потерт почему то, будто швыряли на складе туда сюда, но сколов и тд нет, писка тоже не заметил, посмотрим что дальше будет и как будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Пластик дешманский, другого за эту цену ожидать и не стоит. А так работает, надеюсь простоит долго.
Достоинства:
Комментарий:
в целом за свою цену норм, корпус торковат
Достоинства:
Комментарий:
беру не первый раз,работает как надо
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
Нормальный удлинитель. Заявленной мощности соответствует. И не слушайте "грамотных" отзывов. На коробке 2х см красными цифрами написано 16 А, а это и есть 3500 Вт. Просто не надо длительно нагружать такой мощностью. Длительно такой удлинитель выдержит 13-14А, и это соответствует всем стандартам
Достоинства:
Комментарий:
Недорого и в целом норм. Не соответствует заявленной мощности