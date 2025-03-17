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Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый

19 Отзывы
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Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255630
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Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
35х15х7
Вес, г.
870

Описание товара Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый

Most ERG предназначен для легкого управления подключениями и защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Каждый из 5-ти индивидуальных выключателей - обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Нет необходимости вынимать вилку из розетки. Most ERG недорогой фильтр, гарантирующий удобную эксплуатацию. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most ERG 5м (5 розеток) белый

Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Хороший сетевой филтр уже не первый беру!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит прям шикарно и функционал норм
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, звезда снята за мятую и в скрытую упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
алексей д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь. рекомендую . очень удобно отключать каждую розетку.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный фильтр, удобный, хорошая сборка .
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Аноним

Достоинства:


Комментарий:
Уже сгорел. Буквально. Был подключен ночник. Включила фен: затрещало, пошёл черный дым и заискрилась розетка. Страшно представить, если бы все пять розеток были заняты!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Любовь В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный!!! Все пришло целое,не вредимое. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Алёна К.

Достоинства:


Комментарий:
работает больше недели, подключала плиту индукционную и чайник одновременно, он видимо перегрелся и выключился сам, всё работает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает нужна была такая длина
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит хорошо за не дорого
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель,установил на кухне.Работает хорошо.Доволен что на каждую розетку есть свой выключатель.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Виктор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар , но розетки расположены близко друг к другу, блоки питания нужно подбирать чтоб подходили
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, взял уже вторую, пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Валентин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Провод длинноват, жаль нельзя было заказать поменьше. Но сам фильтр хорош, сделан надёжно. Выключатели не шаткие, хороший ход (был фильтр другой компании - на нём выключатель ходил из стороны в сторону). Доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в коробку. Целый. С задачей справляется. Я очень довольна. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
Повесила на стену, теперь включаю фитолампы в одном месте, практично и удобно
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально. Работает. Только пришло совсем не упаковано. Только в коробке. Но не страшно.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все согласно картинке. Общий вкл\\выкл и индивидуальные кнопки на каждую розетку. Провод 5м. Есть еще удлинитель erg ehv с защитой от повышенного напряжения но этот и дешевле и задач таких для него не стоит. Зачет
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже 4. Из всех представленных вариантов (а если еще со скидкой) лучший.



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Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Most ERG предназначен для легкого управления подключениями и защиты компьютерной техники, аудио-видео аппаратуры от импульсных перенапряжений и высокочастотных помех. Каждый из 5-ти индивидуальных выключателей - обеспечивает удобство обращения с электропитанием и экономит Ваше время. Нет необходимости вынимать вилку из розетки. Most ERG недорогой фильтр, гарантирующий удобную эксплуатацию. Рекомендуется для использования в сетях с относительно стабильным напряжением.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Евгений

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично! Хороший сетевой филтр уже не первый беру!
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
сергей к.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит прям шикарно и функционал норм
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Алексей К.

Достоинства:


Комментарий:
работает, звезда снята за мятую и в скрытую упаковку.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
алексей д.

Достоинства:


Комментарий:
отличная вещь. рекомендую . очень удобно отключать каждую розетку.
Источник: Яндекс Маркет
18.02.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
отличный фильтр, удобный, хорошая сборка .
Источник: Яндекс Маркет
12.02.2025
Аноним

Достоинства:


Комментарий:
Уже сгорел. Буквально. Был подключен ночник. Включила фен: затрещало, пошёл черный дым и заискрилась розетка. Страшно представить, если бы все пять розеток были заняты!
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Любовь В.

Достоинства:


Комментарий:
отличный!!! Все пришло целое,не вредимое. Все работает.
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Алёна К.

Достоинства:


Комментарий:
работает больше недели, подключала плиту индукционную и чайник одновременно, он видимо перегрелся и выключился сам, всё работает спасибо
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Татьяна П.

Достоинства:


Комментарий:
все работает нужна была такая длина
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Вячеслав В.

Достоинства:


Комментарий:
выглядит хорошо за не дорого
Источник: Яндекс Маркет
20.12.2024
Игорь К.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель,установил на кухне.Работает хорошо.Доволен что на каждую розетку есть свой выключатель.Продавца рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
17.12.2024
Виктор Ф.

Достоинства:


Комментарий:
хороший товар , но розетки расположены близко друг к другу, блоки питания нужно подбирать чтоб подходили
Источник: Яндекс Маркет
19.11.2024
Максим Н.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь, взял уже вторую, пользуюсь с удовольствием
Источник: Яндекс Маркет
02.11.2024
Валентин Л.

Достоинства:


Комментарий:
Провод длинноват, жаль нельзя было заказать поменьше. Но сам фильтр хорош, сделан надёжно. Выключатели не шаткие, хороший ход (был фильтр другой компании - на нём выключатель ходил из стороны в сторону). Доволен покупкой
Источник: Яндекс Маркет
06.10.2024
Ольга М.

Достоинства:


Комментарий:
Доставка в срок. Упакован в коробку. Целый. С задачей справляется. Я очень довольна. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
21.09.2024
Галина М.

Достоинства:


Комментарий:
Повесила на стену, теперь включаю фитолампы в одном месте, практично и удобно
Источник: Яндекс Маркет
17.07.2024
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Всё нормально. Работает. Только пришло совсем не упаковано. Только в коробке. Но не страшно.
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Все согласно картинке. Общий вкл\\выкл и индивидуальные кнопки на каждую розетку. Провод 5м. Есть еще удлинитель erg ehv с защитой от повышенного напряжения но этот и дешевле и задач таких для него не стоит. Зачет
Источник: Яндекс Маркет
21.06.2024
Любовь С.

Достоинства:


Комментарий:
Беру уже 4. Из всех представленных вариантов (а если еще со скидкой) лучший.


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