Сетевой фильтр Pilot S 5м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot S 5м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное и функциональное устройство, предназначенное для защиты ваших электроприборов и увеличения количества доступных розеток. Модель отличается стильным белым корпусом и компактным дизайном, что делает её идеальным выбором для использования дома или в офисе. Основные характеристики устройства включают шесть розеток типа F, обеспечивающих удобное подключение различных устройств. Сетевой фильтр Pilot оснащен входной вилкой типа F (евровилка), что соответствует стандартам европейских розеток. Сетевой фильтр-удлинитель Pilot оснащен индикатором включения, который позволяет легко определить состояние работы устройства. Его длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает удобство использования даже на удалённом расстоянии от источника электроэнергии. Вес устройства составляет всего 0,812 кг, что упрощает его транспортировку и установку. Выходное напряжение составляет 220 В, что соответствует стандартам электросетей в большинстве регионов. Устройство не оснащено USB разъемами, но благодаря своей функциональности и надежности станет отличным дополнением к вашему рабочему или домашнему пространству, обеспечивая безопасность и удобство при подключении электроники.
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