Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м.
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр ZIS Company PILOT sG 5 роз 7м.
Сетевой фильтр Pilot SG, создан на базе Pilot S, с оригинальной конструкцией розеток, формата Gadget Parking. Это позволяет подключить к изделию с 4-мя розетками до 8 различных потребителей. Сетевой фильтр Pilot SG, обеспечивает необходимые функции защиты бытовой и офисной техники от импульсных помех, возникающих в электросети. Сетевой фильтр Pilot SG снабжен защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки, тока короткого замыкания и критического повышения температуры внутри корпуса. Корпус выполнен из прочного трудногорючего пластика, контактные шины выполнены из специального гибкого металла, обеспечивающего плотный контакт с вилкой. Сетевой фильтр Pilot SG отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности и может использоваться для подключения и защиты любой техники. Модель выпускается с длиной шнура 1,8 / 3,0 / 5,0/ 7,0/ 10 м
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