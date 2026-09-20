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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M)

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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 2
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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 4
Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 980 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651221
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
750

Описание товара Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M)

Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется емкостной фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Розетки снабжены защитными шторками. Оконечная розетка выполнена в формате GP (gadget parking), что позволяет включить в неё сразу две плоские вилки.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 3M)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр Pilot L снабжен варисторной защитой от импульсных помех и грозового разряда, имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Для защиты от высокочастотных помех используется емкостной фильтр. Сетевой фильтр Pilot L отвечает всем требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Розетки снабжены защитными шторками. Оконечная розетка выполнена в формате GP (gadget parking), что позволяет включить в неё сразу две плоские вилки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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