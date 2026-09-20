Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
графитовый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Максимальный ток нагрузки
15
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 430 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651214
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot S-max 7m, 5+1, 10м, цвет графит (PILOT S-MAX 7M)
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежное и практичное решение для организации электрических подключений в вашем доме или офисе. Они сочетает в себе качество, безопасность и современный дизайн.
Произведенные в России, эти удлинители отличаются графитовым цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. Основные параметры включают евровилку типа F для подключения к сети и четыре евророзетки типа F с заземлением, обеспечивая безопасное и стабильное подключение ваших устройств.
Каждый удлинитель Pilot оборудован встроенным предохранителем и индикатором включения, что позволяет мгновенно определить состояние устройства и предотвратить любые перегрузки. Длина шнура составляет 7 метров, что обеспечивает удобство использования даже на значительном расстоянии от источника питания.
Сетевой фильтр рассчитан на максимальный ток нагрузки 15 А и поддерживает стандартное напряжение сети 220 В, обеспечивая надежную работу с любыми бытовыми приборами. Вес устройства составляет 0,9 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и установки в любом удобном месте.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и безопасность в каждом элементе своей электросети.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежное и практичное решение для организации электрических подключений в вашем доме или офисе. Они сочетает в себе качество, безопасность и современный дизайн.
Произведенные в России, эти удлинители отличаются графитовым цветом, который гармонично впишется в любой интерьер. Основные параметры включают евровилку типа F для подключения к сети и четыре евророзетки типа F с заземлением, обеспечивая безопасное и стабильное подключение ваших устройств.
Каждый удлинитель Pilot оборудован встроенным предохранителем и индикатором включения, что позволяет мгновенно определить состояние устройства и предотвратить любые перегрузки. Длина шнура составляет 7 метров, что обеспечивает удобство использования даже на значительном расстоянии от источника питания.
Сетевой фильтр рассчитан на максимальный ток нагрузки 15 А и поддерживает стандартное напряжение сети 220 В, обеспечивая надежную работу с любыми бытовыми приборами. Вес устройства составляет 0,9 кг, что делает его достаточно легким для перемещения и установки в любом удобном месте.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежный выбор для тех, кто ценит качество и безопасность в каждом элементе своей электросети.
Сетевой фильтр Pilot S-max 7m, 5+1, 10м, цвет графит (PILOT S-MAX 7M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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