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Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый

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Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 1
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 2
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 3
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 4
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 5
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 6
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 7
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 1
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 2
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 3
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 4
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 5
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 6
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 7
  • Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 580374
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
45х13х7
Вес, г.
730

Описание товара Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для подключения и защиты ваших электронных устройств. Этот удлинитель весом всего 0,73 кг оснащен длинным шнуром в 1,8 метра, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет добиться оптимального расположения в помещении. Бренд Pilot известен своим качеством и надежностью, а белый цвет устройства позволяет ему гармонично сочетаться с любым интерьером. Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и шестью розетками такого же типа, что дает возможность подключить сразу несколько приборов. Пять из шести розеток имеют функцию заземления, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Для дополнительного удобства и уверенности в работе устройства, удлинитель оборудован индикатором включения и предохранителем, которые помогают контролировать рабочее состояние и предотвращают возможные перегрузки. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а мощность подключенной нагрузки – до 2200 Вт, что подходит для большинства домашних и офисных устройств. Pilot заботится о безопасности своих пользователей, поэтому фильтр рассчитан на стандартное напряжение сети в 220-230 В. Этот удлинитель идеально подходит для бытового использования и может стать отличным помощником в организации пространств, требующих подключения множества устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для подключения и защиты ваших электронных устройств. Этот удлинитель весом всего 0,73 кг оснащен длинным шнуром в 1,8 метра, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет добиться оптимального расположения в помещении. Бренд Pilot известен своим качеством и надежностью, а белый цвет устройства позволяет ему гармонично сочетаться с любым интерьером. Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и шестью розетками такого же типа, что дает возможность подключить сразу несколько приборов. Пять из шести розеток имеют функцию заземления, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Для дополнительного удобства и уверенности в работе устройства, удлинитель оборудован индикатором включения и предохранителем, которые помогают контролировать рабочее состояние и предотвращают возможные перегрузки. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а мощность подключенной нагрузки – до 2200 Вт, что подходит для большинства домашних и офисных устройств. Pilot заботится о безопасности своих пользователей, поэтому фильтр рассчитан на стандартное напряжение сети в 220-230 В. Этот удлинитель идеально подходит для бытового использования и может стать отличным помощником в организации пространств, требующих подключения множества устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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