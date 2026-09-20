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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 580374
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Описание товара Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для подключения и защиты ваших электронных устройств. Этот удлинитель весом всего 0,73 кг оснащен длинным шнуром в 1,8 метра, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет добиться оптимального расположения в помещении.
Бренд Pilot известен своим качеством и надежностью, а белый цвет устройства позволяет ему гармонично сочетаться с любым интерьером. Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и шестью розетками такого же типа, что дает возможность подключить сразу несколько приборов. Пять из шести розеток имеют функцию заземления, что значительно повышает безопасность эксплуатации.
Для дополнительного удобства и уверенности в работе устройства, удлинитель оборудован индикатором включения и предохранителем, которые помогают контролировать рабочее состояние и предотвращают возможные перегрузки. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а мощность подключенной нагрузки – до 2200 Вт, что подходит для большинства домашних и офисных устройств.
Pilot заботится о безопасности своих пользователей, поэтому фильтр рассчитан на стандартное напряжение сети в 220-230 В. Этот удлинитель идеально подходит для бытового использования и может стать отличным помощником в организации пространств, требующих подключения множества устройств.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для подключения и защиты ваших электронных устройств. Этот удлинитель весом всего 0,73 кг оснащен длинным шнуром в 1,8 метра, что обеспечивает удобство в использовании и позволяет добиться оптимального расположения в помещении.
Бренд Pilot известен своим качеством и надежностью, а белый цвет устройства позволяет ему гармонично сочетаться с любым интерьером. Удлинитель оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и шестью розетками такого же типа, что дает возможность подключить сразу несколько приборов. Пять из шести розеток имеют функцию заземления, что значительно повышает безопасность эксплуатации.
Для дополнительного удобства и уверенности в работе устройства, удлинитель оборудован индикатором включения и предохранителем, которые помогают контролировать рабочее состояние и предотвращают возможные перегрузки. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а мощность подключенной нагрузки – до 2200 Вт, что подходит для большинства домашних и офисных устройств.
Pilot заботится о безопасности своих пользователей, поэтому фильтр рассчитан на стандартное напряжение сети в 220-230 В. Этот удлинитель идеально подходит для бытового использования и может стать отличным помощником в организации пространств, требующих подключения множества устройств.
Сетевой фильтр ZIS PILOT GL, 1,8м, 5+1 розетка, 10А/2,2кВт, св.серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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