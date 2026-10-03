Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный
Сетевой фильтр и удлинитель Buro — это надежное решение для организации питания множества устройств в вашем доме или офисе. Этот стильный черный удлинитель оснащен восемью розетками типа F (евророзетка), все из которых имеют заземление, обеспечивая безопасное использование подключенных приборов. Удлинитель оснащён входной вилкой типа F (евровилка) и поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных устройств. Для дополнительной безопасности предусмотрен встроенный предохранитель и защита от короткого замыкания. На корпусе сетевого фильтра есть индикатор включения, позволяющий легко определить рабочее состояние устройства. Для удобства размещения предусмотрена возможность крепления на стену, что позволяет рационально использовать пространство. Длина шнура составляет 3 метра, обеспечивая большую гибкость в расположении удлинителя относительно источника питания. Благодаря отсутствию USB разъемов, вся мощность устройства предназначена исключительно для подключения традиционной техники, что увеличивает его надежность и долговечность. Сетевой фильтр и удлинитель Buro — это отличное сочетание качества, функциональности и безопасности.
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