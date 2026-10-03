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Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 5
Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Количество розеток с заземлением
8
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 399831
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х10х5
Вес, г.
650

Описание товара Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный

Сетевой фильтр и удлинитель Buro — это надежное решение для организации питания множества устройств в вашем доме или офисе. Этот стильный черный удлинитель оснащен восемью розетками типа F (евророзетка), все из которых имеют заземление, обеспечивая безопасное использование подключенных приборов. Удлинитель оснащён входной вилкой типа F (евровилка) и поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных устройств. Для дополнительной безопасности предусмотрен встроенный предохранитель и защита от короткого замыкания. На корпусе сетевого фильтра есть индикатор включения, позволяющий легко определить рабочее состояние устройства. Для удобства размещения предусмотрена возможность крепления на стену, что позволяет рационально использовать пространство. Длина шнура составляет 3 метра, обеспечивая большую гибкость в расположении удлинителя относительно источника питания. Благодаря отсутствию USB разъемов, вся мощность устройства предназначена исключительно для подключения традиционной техники, что увеличивает его надежность и долговечность. Сетевой фильтр и удлинитель Buro — это отличное сочетание качества, функциональности и безопасности.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 800SH-3-B 3м (8 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
8
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
8
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр и удлинитель Buro — это надежное решение для организации питания множества устройств в вашем доме или офисе. Этот стильный черный удлинитель оснащен восемью розетками типа F (евророзетка), все из которых имеют заземление, обеспечивая безопасное использование подключенных приборов. Удлинитель оснащён входной вилкой типа F (евровилка) и поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых и офисных устройств. Для дополнительной безопасности предусмотрен встроенный предохранитель и защита от короткого замыкания. На корпусе сетевого фильтра есть индикатор включения, позволяющий легко определить рабочее состояние устройства. Для удобства размещения предусмотрена возможность крепления на стену, что позволяет рационально использовать пространство. Длина шнура составляет 3 метра, обеспечивая большую гибкость в расположении удлинителя относительно источника питания. Благодаря отсутствию USB разъемов, вся мощность устройства предназначена исключительно для подключения традиционной техники, что увеличивает его надежность и долговечность. Сетевой фильтр и удлинитель Buro — это отличное сочетание качества, функциональности и безопасности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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