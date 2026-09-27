Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-5-W 5м (6 розеток) белый (коробка)
Сетевые фильтры и удлинители Buro представляют собой идеальное сочетание надежности и функциональности для вашего дома или офиса. Этот удлинитель/сетевой фильтр оснащен шестью розетками типа F (евророзетка), что позволяет подключать сразу несколько устройств, обеспечивая удобство и безопасность эксплуатации. Особенностью данной модели является длинный шнур длиной 5 метров, который предоставляет свободу в размещении подключаемых устройств на большем удалении от источника питания. Белый цвет корпуса делает устройство элегантным и незаметным в любом интерьере. Разработанный с учетом европейских стандартов, удлинитель оборудован входной вилкой типа F (евровилкой), что обеспечивает его универсальность и надежность. Хотя в нем отсутствуют USB-разъемы, он оснащен индикатором включения, который сигнализирует о работе устройства и гарантирует безопасность использования. Эта модель предназначена для работы в стандартной электросети с напряжением 220-230 В, что делает ее подходящей для большинства регионов и стран. Вес устройства составляет всего 0,6 кг, что упрощает его перемещение и установку в любом удобном для вас месте. Сетевые фильтры и удлинители Buro — это практичные и безопасные решения для организации электропитания в вашем пространстве.
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