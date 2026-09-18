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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-E-BK 1.8м (5 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-E-BK 1.8м (5 розеток) черный

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Сетевой фильтр PC Pet AP01006-E-BK 1.8м (5 розеток) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
600 руб.  830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255600
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Характеристики

Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
320

Описание товара Сетевой фильтр PC Pet AP01006-E-BK 1.8м (5 розеток) черный

PC Pet AP01006-E-BK оснащен надежной, быстродействующей схемой защиты от повышенного напряжения в сети питания, а также от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр PC Pet AP01006-E-BK 1.8м (5 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
PC pet
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
PC Pet AP01006-E-BK оснащен надежной, быстродействующей схемой защиты от повышенного напряжения в сети питания, а также от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр PC Pet AP01006-E-BK 1.8м (5 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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