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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с заземлением
1
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255590
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый
Pilot - это надежные удлинители и сетевые фильтры, произведенные в России, которые обеспечивают высокую степень защиты ваших электроприборов. Данная модель отличается минималистичным и функциональным дизайном в классическом белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер.
Основные характеристики:
- Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр
- Производитель: Pilot, Россия
- Общее количество розеток: 1
- Цвет: белый
- Тип входной вилки: Тип F (евровилка)
- Тип розетки: Тип F (евророзетка)
- Наличие заземления: есть
- Количество розеток с заземлением: 1
- Защита от короткого замыкания: предусмотрена
Дополнительные преимущества:
- Возможность монтажа на стену, что обеспечивает удобное и безопасное размещение удлинителя
- Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимально допустимая мощность подключенной нагрузки — до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств
- Работает с стандартным напряжением сети 220 В
Этот удлинитель/сетевой фильтр Pilot станет надежным помощником в подключении и защите ваших электроприборов.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый
Источник: Яндекс Маркет
влад в.
Достоинства:
Комментарий:
вещь стандартная, но удобна тем, что имеет 2 ушка, можно и класть и крепить на вертикальную плоскость компьютерного стола
Источник: Яндекс Маркет
Андрей К.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
Антон Л.
Достоинства:
Комментарий:
, хороший сетевой фильтр только единственный нюанс раньше сечение проводов у него было потолще А сейчас на 0,25 сделали меньше Но наверное и так пойдёт так как нагрузки там не такие уж и значительные рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
Марика М.
Достоинства:
Комментарий:
хороший фильтр, всегда им подьзуемся. пришел новый, хорошо упакован. надеемся, что ,прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
Антон
Достоинства:
Комментарий:
отл фильтр, на кухне микроволновка, чайник и кофеварка вместе работают без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
q q.
Достоинства:
Комментарий:
Все норм, но при первом включении сразу световой индикатор перестал работать, ставлю пять звезд потому что не сильно важно для меня
Комментарий:
качество хорошее , всегда берём этого производителя
Источник: Яндекс Маркет
Александр А.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. До того как купить этот, такой же служил долго, пока дети не разбили...
Источник: Яндекс Маркет
Фёдор Л.
Достоинства:
Комментарий:
не пищит, не сбоит, надежная и недорогая штука
Источник: Яндекс Маркет
Кирилл Ж.
Достоинства:
Комментарий:
Пилот отличный, решил много проблем
Источник: Яндекс Маркет
Сергей К.
Достоинства:
Комментарий:
Рад что выбрал именно этот Пилот!
Источник: Яндекс Маркет
Ольга Г.
Достоинства:
Комментарий:
Лет 15 назад, не меньше, покупали именно эти фильтры, до сих пор работают. Конечно, цена огромная, но, судя по сроку эксплуатации и качеству, оно стоит того.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Н.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро! все функционирует!!!
Источник: Яндекс Маркет
Елена М.
Достоинства:
Комментарий:
брали по отзывам, хотелось российского товара, нужен для компа и прибамбасов к нему. часто отключают свет и бывают скачки напряжения, теперь будем спокойны за дорогостоящую технику. пришёл без дефектов, рабочий, спасибо!
Pilot - это надежные удлинители и сетевые фильтры, произведенные в России, которые обеспечивают высокую степень защиты ваших электроприборов. Данная модель отличается минималистичным и функциональным дизайном в классическом белом цвете, который гармонично впишется в любой интерьер.
Основные характеристики:
- Тип устройства: удлинитель/сетевой фильтр
- Производитель: Pilot, Россия
- Общее количество розеток: 1
- Цвет: белый
- Тип входной вилки: Тип F (евровилка)
- Тип розетки: Тип F (евророзетка)
- Наличие заземления: есть
- Количество розеток с заземлением: 1
- Защита от короткого замыкания: предусмотрена
Дополнительные преимущества:
- Возможность монтажа на стену, что обеспечивает удобное и безопасное размещение удлинителя
- Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимально допустимая мощность подключенной нагрузки — до 2200 Вт, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств
- Работает с стандартным напряжением сети 220 В
Этот удлинитель/сетевой фильтр Pilot станет надежным помощником в подключении и защите ваших электроприборов.
Комментарий:
вещь стандартная, но удобна тем, что имеет 2 ушка, можно и класть и крепить на вертикальную плоскость компьютерного стола
Источник: Яндекс Маркет
Андрей К.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр. Спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
Антон Л.
Достоинства:
Комментарий:
, хороший сетевой фильтр только единственный нюанс раньше сечение проводов у него было потолще А сейчас на 0,25 сделали меньше Но наверное и так пойдёт так как нагрузки там не такие уж и значительные рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
Марика М.
Достоинства:
Комментарий:
хороший фильтр, всегда им подьзуемся. пришел новый, хорошо упакован. надеемся, что ,прослужит долго.
Источник: Яндекс Маркет
Антон
Достоинства:
Комментарий:
отл фильтр, на кухне микроволновка, чайник и кофеварка вместе работают без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
q q.
Достоинства:
Комментарий:
Все норм, но при первом включении сразу световой индикатор перестал работать, ставлю пять звезд потому что не сильно важно для меня
Комментарий:
качество хорошее , всегда берём этого производителя
Источник: Яндекс Маркет
Александр А.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. До того как купить этот, такой же служил долго, пока дети не разбили...
Источник: Яндекс Маркет
Фёдор Л.
Достоинства:
Комментарий:
не пищит, не сбоит, надежная и недорогая штука
Источник: Яндекс Маркет
Кирилл Ж.
Достоинства:
Комментарий:
Пилот отличный, решил много проблем
Источник: Яндекс Маркет
Сергей К.
Достоинства:
Комментарий:
Рад что выбрал именно этот Пилот!
Источник: Яндекс Маркет
Ольга Г.
Достоинства:
Комментарий:
Лет 15 назад, не меньше, покупали именно эти фильтры, до сих пор работают. Конечно, цена огромная, но, судя по сроку эксплуатации и качеству, оно стоит того.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Н.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро! все функционирует!!!
Источник: Яндекс Маркет
Елена М.
Достоинства:
Комментарий:
брали по отзывам, хотелось российского товара, нужен для компа и прибамбасов к нему. часто отключают свет и бывают скачки напряжения, теперь будем спокойны за дорогостоящую технику. пришёл без дефектов, рабочий, спасибо!
Комментарий:
Комментировать абсолютно нечего. Покупаю фильтры только данного производителя, так как нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
Утка У.
Достоинства:
Комментарий:
самый удобный фильтр из-за ушек
Источник: Яндекс Маркет
Лысенко Евгений Анатольевич
Достоинства:
Комментарий:
хороший, популярный с Советских времён фильтр от помех
Источник: Яндекс Маркет
Александр Г.
Достоинства:
Комментарий:
Пластик неплохой. Провод 0.75мм. Вилки сидят плотно. Доп розетка без заземления. Для компа самое то, инструмент не потянет.
Источник: Яндекс Маркет
Владимир К.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший пластик достойный, все о\'кей.
Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot Single (1 розетка) белый
Достоинства:
Комментарий:
вещь стандартная, но удобна тем, что имеет 2 ушка, можно и класть и крепить на вертикальную плоскость компьютерного стола
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр. Спасибо продавцу.
Достоинства:
Комментарий:
, хороший сетевой фильтр только единственный нюанс раньше сечение проводов у него было потолще А сейчас на 0,25 сделали меньше Но наверное и так пойдёт так как нагрузки там не такие уж и значительные рекомендую к покупке
Достоинства:
Комментарий:
хороший фильтр, всегда им подьзуемся. пришел новый, хорошо упакован. надеемся, что ,прослужит долго.
Достоинства:
Комментарий:
отл фильтр, на кухне микроволновка, чайник и кофеварка вместе работают без проблем.
Достоинства:
Комментарий:
Все норм, но при первом включении сразу световой индикатор перестал работать, ставлю пять звезд потому что не сильно важно для меня
Достоинства:
Комментарий:
товар хороший Упаковка целая
Достоинства:
Комментарий:
Главное достоинство-это импульсная защита.
Достоинства:
Комментарий:
Пилот и в Африке пилот. Лайк
Достоинства:
Комментарий:
качество хорошее , всегда берём этого производителя
Достоинства:
Комментарий:
Отлично. До того как купить этот, такой же служил долго, пока дети не разбили...
Достоинства:
Комментарий:
не пищит, не сбоит, надежная и недорогая штука
Достоинства:
Комментарий:
Пилот отличный, решил много проблем
Достоинства:
Комментарий:
Рад что выбрал именно этот Пилот!
Достоинства:
Комментарий:
Лет 15 назад, не меньше, покупали именно эти фильтры, до сих пор работают. Конечно, цена огромная, но, судя по сроку эксплуатации и качеству, оно стоит того.
Достоинства:
Комментарий:
пришло быстро! все функционирует!!!
Достоинства:
Комментарий:
брали по отзывам, хотелось российского товара, нужен для компа и прибамбасов к нему. часто отключают свет и бывают скачки напряжения, теперь будем спокойны за дорогостоящую технику. пришёл без дефектов, рабочий, спасибо!
Достоинства:
Комментарий:
Доставка быстрая.удлиннитель работает.хороший удлинитель.спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Пришло на следующий день, хорошо упаковано , все работает , провод толстый.
Достоинства:
Комментарий:
Применила. Супер . С предохранителем.
Достоинства:
Комментарий:
Замечательный сетевой фильтр, доверяю данному производителю
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр, закрепил под столом.
Достоинства:
Комментарий:
Комментировать абсолютно нечего. Покупаю фильтры только данного производителя, так как нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
самый удобный фильтр из-за ушек
Достоинства:
Комментарий:
хороший, популярный с Советских времён фильтр от помех
Достоинства:
Комментарий:
Пластик неплохой. Провод 0.75мм. Вилки сидят плотно. Доп розетка без заземления. Для компа самое то, инструмент не потянет.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший пластик достойный, все о\'кей.