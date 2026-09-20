Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
6 070 руб.
6 390
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 651215
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M)
Сетевые фильтры и удлинители бренда Pilot — это надежное решение для обеспечения безопасного и удобного подключения электроприборов в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они обладают высокими характеристиками, которые удовлетворят самые требовательные нужды пользователей.
Элегантный сетевой фильтр/удлинитель серого цвета оснащен выходной вилкой и шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять имеют заземление, что гарантирует безопасное подключение бытовой техники и электроники. Он поддерживает общее количество USB-разъемов: один USB Type-A и один USB Type-C, что позволяет заряжать современные устройства без дополнительного адаптера.
Дополнительно устройство оснащено предохранителем и индикатором включения для удобства и безопасности использования. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет подключать различные электроприборы.
Производитель предусмотрел возможность крепления устройства на стену, что делает его использование еще более гибким и удобным. Сетевой фильтр имеет длину шнура 5 метров, благодаря чему вы получаете больше свободы в размещении подключенных устройств.
Сетевые фильтры Pilot станут надежным помощником в создании безопасной и эффективной сети электропитания в вашем доме или офисе.
Сетевые фильтры и удлинители бренда Pilot — это надежное решение для обеспечения безопасного и удобного подключения электроприборов в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они обладают высокими характеристиками, которые удовлетворят самые требовательные нужды пользователей.
Элегантный сетевой фильтр/удлинитель серого цвета оснащен выходной вилкой и шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять имеют заземление, что гарантирует безопасное подключение бытовой техники и электроники. Он поддерживает общее количество USB-разъемов: один USB Type-A и один USB Type-C, что позволяет заряжать современные устройства без дополнительного адаптера.
Дополнительно устройство оснащено предохранителем и индикатором включения для удобства и безопасности использования. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что позволяет подключать различные электроприборы.
Производитель предусмотрел возможность крепления устройства на стену, что делает его использование еще более гибким и удобным. Сетевой фильтр имеет длину шнура 5 метров, благодаря чему вы получаете больше свободы в размещении подключенных устройств.
Сетевые фильтры Pilot станут надежным помощником в создании безопасной и эффективной сети электропитания в вашем доме или офисе.
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot PRO USB 5м. (PILOT PRO USB 5M)