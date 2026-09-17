Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 68283
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда
товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 7м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежное и удобное решение для подключения вашей техники и устройств. Особенности этой модели включают в себя шесть розеток типа F (евророзетки), что позволяет подключать сразу несколько приборов одновременно. Благодаря длине шнура в 7 метров, удлинитель обеспечивает большую свободу размещения ваших устройств в помещении.
Pilot заботится о безопасности ваших подключенных устройств, поэтому изделие оснащено защитой от короткого замыкания. Встроенный индикатор включения позволит вам всегда быть в курсе статуса работы устройства. Максимально допустимое напряжение сети составляет 220 В, что подходит для большинства бытовых приборов.
Элегантный белый цвет корпуса удлинителя гармонично впишется в любой интерьер. При весе всего 0,9 кг устройство легко перемещать по дому или офису. Использование удлинителя Pilot с евровилкой типа F упрощает его подключение к стандартным розеткам.
Это практичное и стильное устройство обеспечит надежную работу вашей техники и защитит ее от возможных сетевых перегрузок.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежное и удобное решение для подключения вашей техники и устройств. Особенности этой модели включают в себя шесть розеток типа F (евророзетки), что позволяет подключать сразу несколько приборов одновременно. Благодаря длине шнура в 7 метров, удлинитель обеспечивает большую свободу размещения ваших устройств в помещении.
Pilot заботится о безопасности ваших подключенных устройств, поэтому изделие оснащено защитой от короткого замыкания. Встроенный индикатор включения позволит вам всегда быть в курсе статуса работы устройства. Максимально допустимое напряжение сети составляет 220 В, что подходит для большинства бытовых приборов.
Элегантный белый цвет корпуса удлинителя гармонично впишется в любой интерьер. При весе всего 0,9 кг устройство легко перемещать по дому или офису. Использование удлинителя Pilot с евровилкой типа F упрощает его подключение к стандартным розеткам.
Это практичное и стильное устройство обеспечит надежную работу вашей техники и защитит ее от возможных сетевых перегрузок.
Сетевой фильтр Pilot GL 7м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot GL 7м (6 розеток) белый