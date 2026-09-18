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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 910 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255594
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot X-Pro 7м (6 розеток) серый
Сетевой фильтр Pilot XPro – это система с микропроцессорным управлением и набором дополнительных функций. Модель обладает высокой степенью защиты от импульсных помех и грозового разряда и качественным индуктивно-емкостным фильтром высокочастотных помех. Сетевой фильтр Pilot XPro имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Микропроцессорная схема управления сетевого фильтра Pilot XPro позволяет реализовать функцию включения в нуле тока (ZeroStart), и функцию Защита от 380 Вольт. Микропроцессорная схема управления сетевого фильтра Pilot XPro осуществляет непрерывный контроль напряжения в электросети. При возрастании напряжения электросети до опасных значений схема управления сетевого фильтра Pilot XPro отключит все розетки изделия, при нормализации уровня напряжения в электросети автоматически их подключит. Сетевой фильтр Pilot XPro отвечает всем современным требованиям Российских и международных стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Корпус сетевого фильтра Pilot XPro выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot XPro выполнены из высококачественного биметалла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1,8, 3, 5, 7 и 10 метров. Для удобства укладки шнуров корпус изделия имеет два специальных элемента. Сетевой фильтр Pilot XPro – сетевой фильтр с микропроцессорным управлением и функцией Защита от 380 Вольт.
Сетевой фильтр Pilot XPro – это система с микропроцессорным управлением и набором дополнительных функций. Модель обладает высокой степенью защиты от импульсных помех и грозового разряда и качественным индуктивно-емкостным фильтром высокочастотных помех. Сетевой фильтр Pilot XPro имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Микропроцессорная схема управления сетевого фильтра Pilot XPro позволяет реализовать функцию включения в нуле тока (ZeroStart), и функцию Защита от 380 Вольт. Микропроцессорная схема управления сетевого фильтра Pilot XPro осуществляет непрерывный контроль напряжения в электросети. При возрастании напряжения электросети до опасных значений схема управления сетевого фильтра Pilot XPro отключит все розетки изделия, при нормализации уровня напряжения в электросети автоматически их подключит. Сетевой фильтр Pilot XPro отвечает всем современным требованиям Российских и международных стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Корпус сетевого фильтра Pilot XPro выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot XPro выполнены из высококачественного биметалла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1,8, 3, 5, 7 и 10 метров. Для удобства укладки шнуров корпус изделия имеет два специальных элемента. Сетевой фильтр Pilot XPro – сетевой фильтр с микропроцессорным управлением и функцией Защита от 380 Вольт.
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