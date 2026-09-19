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Характеристики
Тип товара
Сетевой фильтр
Цвет
белый, серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 412590
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Описание товара Сетевой фильтр Zis Pilot Pro 10м (6 розеток)
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — надежное решение для обеспечения безопасности вашего электрооборудования. Эти устройства, изготовленные в России, имеют универсальный дизайн в белом или сером цвете, что позволяет им легко вписаться в любой интерьер.
Фильтры Pilot оснащены шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять обладают заземлением, обеспечивая дополнительную защиту для подключаемых устройств. Удлинители имеют надежный предохранитель, предотвращающий перегрузки, а индикатор включения позволяет легко определить статус работы устройства.
Особенностью данных моделей является возможность крепления на стену, что обеспечивает удобное размещение и экономию пространства. Длина шнура составляет 10 метров, что дает возможность свободно подключать устройства на значительном удалении от розетки питания.
Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это отличное сочетание функциональности и безопасности для вашего дома или офиса.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — надежное решение для обеспечения безопасности вашего электрооборудования. Эти устройства, изготовленные в России, имеют универсальный дизайн в белом или сером цвете, что позволяет им легко вписаться в любой интерьер.
Фильтры Pilot оснащены шестью розетками типа F (евророзетка), из которых пять обладают заземлением, обеспечивая дополнительную защиту для подключаемых устройств. Удлинители имеют надежный предохранитель, предотвращающий перегрузки, а индикатор включения позволяет легко определить статус работы устройства.
Особенностью данных моделей является возможность крепления на стену, что обеспечивает удобное размещение и экономию пространства. Длина шнура составляет 10 метров, что дает возможность свободно подключать устройства на значительном удалении от розетки питания.
Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а встроенная защита от короткого замыкания обеспечивает дополнительную безопасность.
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это отличное сочетание функциональности и безопасности для вашего дома или офиса.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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