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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 295866
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Описание товара Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр Pilot Pro выполнен из прочного пластика и обладает качественными комплектующими деталями. Корпус выполнен в приятном белом цвете. Шесть выходных розеток делают данную модель удобной при подключении одновременно множества электрических приборов. Пять розеток имеют тип EURO, а одна выполнена в типе C, которая не имеет заземляющего устройства. Длина кабеля, которая составляет 1.8 м, позволит установить фильтр в удобном месте. С помощью общего выключателя можно отключать питание одновременно на всех розетках. Суммарная мощность нагрузки от подключенной техники равна 2200 Вт. В данной модели Pilot Pro предусмотрен специальный плавкий предохранитель, который обеспечит максимальную безопасность подключенной технике при непредвиденной ситуации, а также сохранит целостность самого удлинителя. Фильтр получил компактные габаритные размеры и легкий вес.
Сетевой фильтр Pilot Pro выполнен из прочного пластика и обладает качественными комплектующими деталями. Корпус выполнен в приятном белом цвете. Шесть выходных розеток делают данную модель удобной при подключении одновременно множества электрических приборов. Пять розеток имеют тип EURO, а одна выполнена в типе C, которая не имеет заземляющего устройства. Длина кабеля, которая составляет 1.8 м, позволит установить фильтр в удобном месте. С помощью общего выключателя можно отключать питание одновременно на всех розетках. Суммарная мощность нагрузки от подключенной техники равна 2200 Вт. В данной модели Pilot Pro предусмотрен специальный плавкий предохранитель, который обеспечит максимальную безопасность подключенной технике при непредвиденной ситуации, а также сохранит целостность самого удлинителя. Фильтр получил компактные габаритные размеры и легкий вес.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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