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Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
  • Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295866
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
USB разъем
нет
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х13х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр Pilot Pro выполнен из прочного пластика и обладает качественными комплектующими деталями. Корпус выполнен в приятном белом цвете. Шесть выходных розеток делают данную модель удобной при подключении одновременно множества электрических приборов. Пять розеток имеют тип EURO, а одна выполнена в типе C, которая не имеет заземляющего устройства. Длина кабеля, которая составляет 1.8 м, позволит установить фильтр в удобном месте. С помощью общего выключателя можно отключать питание одновременно на всех розетках. Суммарная мощность нагрузки от подключенной техники равна 2200 Вт. В данной модели Pilot Pro предусмотрен специальный плавкий предохранитель, который обеспечит максимальную безопасность подключенной технике при непредвиденной ситуации, а также сохранит целостность самого удлинителя. Фильтр получил компактные габаритные размеры и легкий вес.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot Pro GP 10м (6 розеток) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
USB разъем
нет
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр Pilot Pro выполнен из прочного пластика и обладает качественными комплектующими деталями. Корпус выполнен в приятном белом цвете. Шесть выходных розеток делают данную модель удобной при подключении одновременно множества электрических приборов. Пять розеток имеют тип EURO, а одна выполнена в типе C, которая не имеет заземляющего устройства. Длина кабеля, которая составляет 1.8 м, позволит установить фильтр в удобном месте. С помощью общего выключателя можно отключать питание одновременно на всех розетках. Суммарная мощность нагрузки от подключенной техники равна 2200 Вт. В данной модели Pilot Pro предусмотрен специальный плавкий предохранитель, который обеспечит максимальную безопасность подключенной технике при непредвиденной ситуации, а также сохранит целостность самого удлинителя. Фильтр получил компактные габаритные размеры и легкий вес.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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