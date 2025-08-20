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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый

12 Отзывы
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Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 77352
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
34х18х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый

Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное и практичное решение для защиты ваших электроприборов и удобного подключения к сети. Изготовленный в России, этот фильтр сочетает в себе высокое качество и продуманную функциональность. Он оснащен шестью розетками типа F, что обеспечивает подключение нескольких устройств одновременно, на что рассчитан данный удлинитель. Все розетки выполнены в стандарте евровилки и подходят для напряжения 220-230 В. Кроме того, на устройстве имеется индикатор включения, который позволяет легко определить, работает ли удлинитель в данный момент. Сетевой фильтр выполнен в универсальном сером цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер. Компактный и легкий (всего 0,3 кг), он удобен для использования как дома, так и в офисе. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, удлинитель Pilot остается отличным выбором для тех, кто ценит надежность и простоту в эксплуатации.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый

Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр. Pilot, как всегда, на высоте. Доехал быстро, за 1 день, практически. Ещё и получился неожиданный бонус, вместо 1,8 метра приехал трёхметровый.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, благодарю, надеюсь это качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
При первом включении издавал звуки странные, звук тока в розетке. Потом вроде перестал. Пока работает. С виду надежно сделан
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший разветвитель, как сетевой фильтр - не знаю, аварийных ситуаций не было Подключил ПК, ТВ, акустику, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Забирала в магазине продавца. Все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Пашков Виталий Васильевич

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию на сайте, но еще очень далеко от качества APC !!!
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пилот удобный, качественный, работает стабильно без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
крепкий, сразу видно качество. пластик настоящий, не тонкий
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классический надежный сетевой фильтр. Предыдущая модель прожила больше 10 лет, сейчас дома 3 таких, вопросов к работе нет
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Евгений Х

Достоинства:


Комментарий:
Это пилот. И этим все сказано. Несколько лет использую, старые модели кажутся более надёжным и долговечными. Дома трудятся 4 штуки,2 под пк и 2 под тв и прочее.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и слава богу. Внешний вид как будто б/у. Топорно сделан. Неодинаковые зазоры по стыку двух половин. Ранее у другого продавца заказал такой же фильтр сетевой, пластик будто колотили. В колодцах розеток пыль. Думал б/у прислали, отправил обратно. Этот фильтр чуть получше. Оказывается их так делают! Россия.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Обычный сетевой фильтр. Покупал для питания ПК и настольной лампы.



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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220-230 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное и практичное решение для защиты ваших электроприборов и удобного подключения к сети. Изготовленный в России, этот фильтр сочетает в себе высокое качество и продуманную функциональность. Он оснащен шестью розетками типа F, что обеспечивает подключение нескольких устройств одновременно, на что рассчитан данный удлинитель. Все розетки выполнены в стандарте евровилки и подходят для напряжения 220-230 В. Кроме того, на устройстве имеется индикатор включения, который позволяет легко определить, работает ли удлинитель в данный момент. Сетевой фильтр выполнен в универсальном сером цвете, который гармонично вписывается в любой интерьер. Компактный и легкий (всего 0,3 кг), он удобен для использования как дома, так и в офисе. Несмотря на отсутствие USB-разъемов, удлинитель Pilot остается отличным выбором для тех, кто ценит надежность и простоту в эксплуатации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Александр Н.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный сетевой фильтр. Pilot, как всегда, на высоте. Доехал быстро, за 1 день, практически. Ещё и получился неожиданный бонус, вместо 1,8 метра приехал трёхметровый.
Источник: Яндекс Маркет
02.08.2025
Виктор П.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает, благодарю, надеюсь это качественный товар!
Источник: Яндекс Маркет
16.07.2025
Олег Е.

Достоинства:


Комментарий:
При первом включении издавал звуки странные, звук тока в розетке. Потом вроде перестал. Пока работает. С виду надежно сделан
Источник: Яндекс Маркет
04.06.2025
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший разветвитель, как сетевой фильтр - не знаю, аварийных ситуаций не было Подключил ПК, ТВ, акустику, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Забирала в магазине продавца. Все хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
20.02.2025
Пашков Виталий Васильевич

Достоинства:


Комментарий:
Товар полностью соответствует описанию на сайте, но еще очень далеко от качества APC !!!
Источник: Яндекс Маркет
11.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Пилот удобный, качественный, работает стабильно без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
26.01.2025
Илья С.

Достоинства:


Комментарий:
крепкий, сразу видно качество. пластик настоящий, не тонкий
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
Классический надежный сетевой фильтр. Предыдущая модель прожила больше 10 лет, сейчас дома 3 таких, вопросов к работе нет
Источник: Яндекс Маркет
13.01.2025
Евгений Х

Достоинства:


Комментарий:
Это пилот. И этим все сказано. Несколько лет использую, старые модели кажутся более надёжным и долговечными. Дома трудятся 4 штуки,2 под пк и 2 под тв и прочее.
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает и слава богу. Внешний вид как будто б/у. Топорно сделан. Неодинаковые зазоры по стыку двух половин. Ранее у другого продавца заказал такой же фильтр сетевой, пластик будто колотили. В колодцах розеток пыль. Думал б/у прислали, отправил обратно. Этот фильтр чуть получше. Оказывается их так делают! Россия.
Источник: Яндекс Маркет
11.12.2024
Владислав

Достоинства:


Комментарий:
Обычный сетевой фильтр. Покупал для питания ПК и настольной лампы.


Сетевой фильтр Pilot X-Pro 1.8м (6 розеток) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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