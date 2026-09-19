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Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234)

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Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 1
Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 2
Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 3
Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинители
Общее количество розеток
3
  • Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 1
  • Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 2
  • Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 3
  • Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-40%
440 руб.  730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354306
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Общее количество розеток
3
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
500

Описание товара Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234)

3 розетки с заземлением. Индикатор сети. Корпус из негорючего пластика. Выключатель питания.

Отзывы о товаре Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Общее количество розеток
3
USB разъем
нет
Длина шнура
3 м
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Описание
3 розетки с заземлением. Индикатор сети. Корпус из негорючего пластика. Выключатель питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель Defender S330 3 м 3 розетки (99234) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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