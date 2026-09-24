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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859 купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859

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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-13%
470 руб.  540 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661002
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859
470 руб. -13%
540 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
450

Описание товара Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859

Сетевой фильтр ExeGate 266859 с длиной кабеля 1.5 метра оснащен пятью розетками для подключения бытовых электроприборов, максимальная мощность нагрузки составляет 2200 Вт.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр ExeGate 266859 с длиной кабеля 1.5 метра оснащен пятью розетками для подключения бытовых электроприборов, максимальная мощность нагрузки составляет 2200 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.5m SP-5-1.5B Black 266859 - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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