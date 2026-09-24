Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
В наличии
Код товара: 651206
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 720 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
610
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М)
Фильтр-удлинитель Power Cube PC PRO, 1,9м, 6р LCконтур, 16А/3,5кВт SPL(5+1)-16B-P-1,9М позволяет подключать 6 электрических приборов. Мощность этих приборов не должна в сумма превышать 3.5 кВт. В случае перегрузок, импульсных помех или короткого замыкания сработает защита и фильтр отключит удлинитель от питания. Розетки имеют защитные шторки. Удлинитель оснащен крепежными отверстиями.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 1 740 руб. 2 370 руб.435 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate ServerPro PDU-19H902 Al-9S-EU1.8 9 Socket...
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 2 430 руб. 3 040 руб.608 руб. в СплитУдлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30...
-
В наличииЦена 2 650 руб. 2 710 руб.663 руб. в СплитСетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Gr...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
-
В наличииЦена 3 030 руб. 3 040 руб.758 руб. в СплитУдлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m...
Фильтр-удлинитель Power Cube PC PRO, 1,9м, 6р LCконтур, 16А/3,5кВт SPL(5+1)-16B-P-1,9М позволяет подключать 6 электрических приборов. Мощность этих приборов не должна в сумма превышать 3.5 кВт. В случае перегрузок, импульсных помех или короткого замыкания сработает защита и фильтр отключит удлинитель от питания. Розетки имеют защитные шторки. Удлинитель оснащен крепежными отверстиями.
Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 1720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,9М)