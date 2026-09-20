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Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS купить с доставкой в Москве
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Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS

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Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
440 руб.  680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 661087
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
Удлинитель
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
600

Описание товара Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS

Удлинитель ExeGate EC-3-3B идеально подходит для тех случаев, когда необходимо подключать к сети сразу несколько единиц техники или электроприборов. У него оптимальная длина кабеля, благодаря чему он не будет путаться под ногами. Толстая оплетка кабеля обладает довольно гибкой структурой, что предотвращает его повреждение при частом сгибании и разгибании. На корпусе фильтра, изготовленного из качественного пластика, расположены 3 евророзетки с заземляющими элементами.

Отзывы о товаре Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
Удлинитель
Описание
Удлинитель ExeGate EC-3-3B идеально подходит для тех случаев, когда необходимо подключать к сети сразу несколько единиц техники или электроприборов. У него оптимальная длина кабеля, благодаря чему он не будет путаться под ногами. Толстая оплетка кабеля обладает довольно гибкой структурой, что предотвращает его повреждение при частом сгибании и разгибании. На корпусе фильтра, изготовленного из качественного пластика, расположены 3 евророзетки с заземляющими элементами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель ExeGate EC-3-3B 3 Sockets 3m Black EX279351RUS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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