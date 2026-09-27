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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255713
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х12х6
Вес, г.
840

Описание товара Сетевой фильтр Buro 500SH-10-B 10м (5 розеток) черный

Сетевой фильтр защитит электронную технику от короткого замыкания, перегрузок, сетевых и импульсных помех. Устройство простое и стоит недорого. Непредвиденный скачок напряжения в электросети может моментально вывести из строя технику: компьютер, ноутбук, телевизор и т.д. Фильтр активизируется, срабатывает предохранитель и напряжение выравнивается.

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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
5
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр защитит электронную технику от короткого замыкания, перегрузок, сетевых и импульсных помех. Устройство простое и стоит недорого. Непредвиденный скачок напряжения в электросети может моментально вывести из строя технику: компьютер, ноутбук, телевизор и т.д. Фильтр активизируется, срабатывает предохранитель и напряжение выравнивается.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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