Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201
Сетевые фильтры и удлинители ExeGate — это надежное и удобное решение для организации электропитания в вашем доме или офисе. Компактные и легкие (всего 0,215 кг), они легко справляются с распределением электроэнергии между несколькими устройствами, обеспечивая безопасное и эффективное подключение. Характеристики данного устройства включают пять розеток типа F (евророзетки), все из которых оснащены заземлением для дополнительной безопасности. Максимальная мощность подключенной нагрузки составляет 2200 Вт, а максимальный ток нагрузки — 10 А, что делает этот сетевой фильтр идеальным для использования с различной бытовой техникой и офисным оборудованием. ExeGate уделяет особое внимание удобству эксплуатации, поэтому удлинитель оснащен входной вилкой IEC 320 C14 и кабелем длиной 1,2 м, что позволяет легко подключить его к удаленным источникам питания. Рабочее напряжение сети составляет стандартные 220 В. Черный цвет устройства делает его универсальным и незаметным в любом интерьере. Сетевые фильтры и удлинители ExeGate — это надежность и комфорт использования в каждом элементе.
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