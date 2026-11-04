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Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487)

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Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
520 руб.  720 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 165180
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487)
520 руб. -28%
720 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
26х9х5
Вес, г.
330

Описание товара Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487)

Сетевой фильтр начального уровня с четырьмя розетками, обеспечивающий все базовые функции защиты электротехники

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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр начального уровня с четырьмя розетками, обеспечивающий все базовые функции защиты электротехники
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487) - купить по цене 520 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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