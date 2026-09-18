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Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый

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Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый - фото 1
Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%
600 руб.  630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255650
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
32х12х5
Вес, г.
264

Описание товара Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый

Buro 300SL-1-G - сетевой фильтр с защитой от импульсных помех в сети переменного тока. Сетевой фильтр предназначен для подключения различной бытовой и электронной техники. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Данная модель имеет выключатель со светодиодным индикатором.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Buro 300SL-1-G - сетевой фильтр с защитой от импульсных помех в сети переменного тока. Сетевой фильтр предназначен для подключения различной бытовой и электронной техники. Небольшой корпус выполнен из прочного пластика. Данная модель имеет выключатель со светодиодным индикатором.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Buro 300SL-1-G 1м (3 розетки) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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