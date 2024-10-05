Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V
Сетевые фильтры и удлинители Most — это надежное решение для защиты ваших электронных устройств и оборудования. Производимые в России, они сочетают в себе высокое качество и отличные технические характеристики, что делает их идеальным выбором для дома или офиса. Модель имеет шесть розеток типа F, что позволяет подключать сразу несколько устройств. Пять из шести розеток оснащены заземлением, обеспечивая дополнительную безопасность эксплуатации. Изделие комплектуется 5-метровым шнуром, что предоставляет свободу в размещении и подключении даже в удаленных от розеток местах. Черный цвет удлинителя придаёт ему стильный и строгий вид, а вес всего в 0,4 кг делает его лёгким и удобным в использовании. Входная вилка и розетки соответствуют европейскому стандарту типа F, что обеспечивает совместимость с большинством бытовых приборов. Сетевой фильтр Most оснащен защитой от короткого замыкания и предохранителем, который обеспечивает стабильную работу при максимальном токе нагрузки до 10 А и максимальной мощности подключенной нагрузки в 2200 Вт. Это гарантирует долгую и надёжную эксплуатацию даже при интенсивном использовании. Таким образом, сетевые фильтры и удлинители Most предлагают эффективную защиту и комфорт в использовании, оставаясь при этом доступными и стандартизированными для ежедневных нужд.
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Достоинства:
Обычный сетевой фильтр.
Недостатки:
Не нашёл.
Комментарий:
Нормальный сетевой фильтр. Взял с меньшей длиной кабеля. Фильтр с большой кнопкой включения и без её подсветки. Вместо этого два светодиода, с индикацией работа и защита.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most HV6 черный 5м + защита от 380 V
Достоинства:
Обычный сетевой фильтр.
Недостатки:
Не нашёл.
Комментарий:
Нормальный сетевой фильтр. Взял с меньшей длиной кабеля. Фильтр с большой кнопкой включения и без её подсветки. Вместо этого два светодиода, с индикацией работа и защита.