Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с заземлением
1
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255727
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
540
Описание товара Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный
Удлинитель Buro BU-PS1.10/B черного цвета длиной 10 м оснащен евророзеткой и предназначен для подключения электрических приборов и различных устройств. Кабель может выдержать максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт. Удлинитель Buro BU-PS1.10/B предназначен для использования внутри помещения, оснащен системой заземления, которая защищает пользователей от ударов током. Кабель изготовлен из высокопрочного пластика, оболочка защищает провода от влаги и механических воздействий.
Магазины и пункты выдачи в Москве
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
16
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Удлинитель Buro BU-PS1.10/B черного цвета длиной 10 м оснащен евророзеткой и предназначен для подключения электрических приборов и различных устройств. Кабель может выдержать максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт. Удлинитель Buro BU-PS1.10/B предназначен для использования внутри помещения, оснащен системой заземления, которая защищает пользователей от ударов током. Кабель изготовлен из высокопрочного пластика, оболочка защищает провода от влаги и механических воздействий.
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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