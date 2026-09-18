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Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный купить с доставкой в Москве
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Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный

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Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 1
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 2
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 3
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 4
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 5
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 6
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 7
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 8
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 9
Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Количество розеток с заземлением
1
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 1
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 2
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 3
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 4
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 5
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 6
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 7
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 8
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 9
  • Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255727
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
540

Описание товара Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный

Удлинитель Buro BU-PS1.10/B черного цвета длиной 10 м оснащен евророзеткой и предназначен для подключения электрических приборов и различных устройств. Кабель может выдержать максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт. Удлинитель Buro BU-PS1.10/B предназначен для использования внутри помещения, оснащен системой заземления, которая защищает пользователей от ударов током. Кабель изготовлен из высокопрочного пластика, оболочка защищает провода от влаги и механических воздействий.

Отзывы о товаре Сетевой удлинитель Buro BU-PS1.10/B 10м (1 розетка) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
1
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
1
USB разъем
нет
Предохранитель
нет
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
нет
Максимальный ток нагрузки
16
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель Buro BU-PS1.10/B черного цвета длиной 10 м оснащен евророзеткой и предназначен для подключения электрических приборов и различных устройств. Кабель может выдержать максимальную мощность подключенной нагрузки до 3500 Вт. Удлинитель Buro BU-PS1.10/B предназначен для использования внутри помещения, оснащен системой заземления, которая защищает пользователей от ударов током. Кабель изготовлен из высокопрочного пластика, оболочка защищает провода от влаги и механических воздействий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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