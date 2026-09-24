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Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)

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Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
  • Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 040 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651210
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Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.2

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)

Сетевой фильтр Power Cube SPG5-C2 защищает бытовую и компьютерную технику от неполадок в электросети. Устройство принесет пользу дома и в офисе. Оно рассчитано на подключение нагрузки, суммарная мощность которой не превышает 2.2 кВт. 5 розеток с заземляющими контактами можно выключать и отключать общим выключателем. Световой индикатор работы встроен в кнопку. Сетевой фильтр Power Cube SPG5-C2 поддерживает 3 вида защиты – от перепада напряжения, короткого замыкания и перегрузки. Устройство можно смонтировать на стене. Сетевой фильтр компактен: его размеры составляют 52x324x41 мм. Устройство имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны. 190-сантиметровый шнур питания гарантирует удобство подключения фильтра к сети.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube 1,9м 5р, черн.граф. (SPG5-С2)




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Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Описание
Сетевой фильтр Power Cube SPG5-C2 защищает бытовую и компьютерную технику от неполадок в электросети. Устройство принесет пользу дома и в офисе. Оно рассчитано на подключение нагрузки, суммарная мощность которой не превышает 2.2 кВт. 5 розеток с заземляющими контактами можно выключать и отключать общим выключателем. Световой индикатор работы встроен в кнопку. Сетевой фильтр Power Cube SPG5-C2 поддерживает 3 вида защиты – от перепада напряжения, короткого замыкания и перегрузки. Устройство можно смонтировать на стене. Сетевой фильтр компактен: его размеры составляют 52x324x41 мм. Устройство имеет практичный черный цвет. Любые загрязнения на темном фоне малозаметны. 190-сантиметровый шнур питания гарантирует удобство подключения фильтра к сети.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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