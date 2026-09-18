Сетевой фильтр Pilot m-MAX 10м (4 розетки) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot m-MAX 10м (4 розетки) черный
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и удобное решение для подключения электрических устройств в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, они сочетают в себе высокое качество и безопасность эксплуатации. Модель оборудована четырьмя розетками типа F (евророзетка), поддерживающими заземление, что обеспечивает дополнительную защиту ваших устройств. Длина шнура составляет 10 метров, что позволяет свободно размещать устройства на значительном расстоянии от розетки, обеспечивая гибкость в организации пространства. Сетевой фильтр Pilot оснащен защитой от короткого замыкания, что гарантирует безопасное использование даже в условиях нестабильной электросети. Индикатор включения позволяет легко контролировать состояние устройства, а возможность крепления на стену обеспечивает дополнительное удобство в установке. Изделие выполнено в стильном черном цвете, гармонично вписывающимся в любой интерьер, и оснащено евровилкой типа F для надежного подключения к электросети. Максимальный ток нагрузки составляет 15 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки – 3300 Вт, что делает этот сетевой фильтр подходящим для использования с широким спектром электрических приборов. Отсутствие USB-разъемов компенсируется высоким качеством и защитными характеристиками, что делает сетевые фильтры и удлинители Pilot отличным выбором для тех, кто ценит надежность и функциональность.
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