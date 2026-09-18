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Удлинитель Defender E330 с заземлением 3.0 м 3 розетки (пакет) купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Defender E330 с заземлением 3.0 м 3 розетки (пакет)

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Удлинитель Defender E330 с заземлением 3.0 м 3 розетки (пакет)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинители
Общее количество розеток
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 250291
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Характеристики

Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Общее количество розеток
3
Длина шнура
3 м
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х10
Вес, г.
260

Описание товара Удлинитель Defender E330 с заземлением 3.0 м 3 розетки (пакет)

Удлинитель Defender. Розетки с заземлением. Может быть закреплен на стене.

Отзывы о товаре Удлинитель Defender E330 с заземлением 3.0 м 3 розетки (пакет)




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Характеристики
Бренд
DEFENDER
Тип товара
Удлинители
Общее количество розеток
3
Длина шнура
3 м
Напряжение сети, В
230 В
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель Defender. Розетки с заземлением. Может быть закреплен на стене.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель Defender E330 с заземлением 3.0 м 3 розетки (пакет) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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