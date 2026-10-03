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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) купить с доставкой в Москве
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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)

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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 1
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 2
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 3
Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 1
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 2
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 3
  • Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
700 руб.  900 руб. 
Начислим 63 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 365680
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)
700 руб. -22%
900 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х17х4
Вес, г.
420

Описание товара Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)

Удлинитель 4р 16А 3м с выключателем и заземлением Гарнизон ELB-G4-W-3 прост и легок в применении. Оснащен удобным выключателем с подсветкой, четырьмя розеточными гнездами, заземлением и гибким проводом с надежной изоляцией, который отличается устойчивостью к изломам. Для удобного использования в конструкции колодки есть возможность крепления к вертикальным поверхностям.

Отзывы о товаре Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки)




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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
4
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Удлинитель 4р 16А 3м с выключателем и заземлением Гарнизон ELB-G4-W-3 прост и легок в применении. Оснащен удобным выключателем с подсветкой, четырьмя розеточными гнездами, заземлением и гибким проводом с надежной изоляцией, который отличается устойчивостью к изломам. Для удобного использования в конструкции колодки есть возможность крепления к вертикальным поверхностям.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель Гарнизон ELB-G4-W-3 3м (4 розетки) - стоимость товара 700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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