Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%480 руб. 690 руб.
В наличии
Код товара: 165164
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
480 руб. -30%
690 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
31х9х2
Вес, г.
300
Описание товара Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484)
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 460 руб. 700 руб.115 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, белый, 5 розеток (99481)
-
В наличииЦена 460 руб.115 руб. в СплитУдлинитель SmartBuy 2 Sockets 3m SBE-16-2-03-Z
-
В наличииЦена 470 руб. 640 руб.118 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES largo 1,8 м черный 5 розеток (пакет)
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP3W-518 3S / 3*0.75MM2 / 1.8M / WHI...
-
В наличииЦена 470 руб. 650 руб.118 руб. в СплитСетевой фильтр ExeGate 5 Sockets 1.2m SPU-5-1.2B Black 221201
-
В наличииЦена 480 руб. 490 руб.120 руб. в СплитСетевой фильтр Perfeo Power P16-012 3 Sockets 5m Black PF_B4067
-
В наличииЦена 490 руб. 660 руб.123 руб. в СплитСетевой фильтр Buro BU-PSL4.5/W 5м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 510 руб. 690 руб.128 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES 3 3 м, черный, 5 розеток (99485)
-
В наличииЦена 510 руб. 680 руб.128 руб. в СплитСетевой фильтр 5bites GARDA SP4B-518 4S / 3*0.75MM2 / 1.8M / BLA...
-
В наличииЦена 520 руб. 720 руб.130 руб. в СплитСетевой фильтр Defender ES Lite 1.8 1,8 м, 4 розетки (99487)
-
В наличииЦена 520 руб. 1 050 руб.130 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток
-
В наличииЦена 520 руб. 1 000 руб.130 руб. в СплитСетевой фильтр Гарнизон EHLW-4 0.5м, 5 розеток
Устройства начального уровня для экономичной защиты широкого спектра бытовой и электронной техники
Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484) - этот товар вы можете купить по цене 480 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Defender ES 1.8 1,8 м, черный, 5 розеток (99484)