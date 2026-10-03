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Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток

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Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 1
Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 2
Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 3
Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 4
Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 5
Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 1
  • Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 2
  • Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 3
  • Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 4
  • Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 5
  • Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
540 руб.  1 050 руб. 
Начислим 53 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 301840
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток
540 руб. -49%
1 050 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Гарнизон
Тип товара
Удлинитель
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
0,5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х7х6
Вес, г.
300

Описание товара Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток

Сетевой фильтр Гарнизон ЕНLB-4 предназначен для защиты подключённых устройств от возникающих в электросети импульсных помех, короткого замыкания и перегрузок. Короче длина — меньше цена! Шнур длиной 0.5 м позволяет не переплачивать за лишние метры и не захламляет пространство.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Гарнизон
Тип товара
Удлинитель
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
0,5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевой фильтр Гарнизон ЕНLB-4 предназначен для защиты подключённых устройств от возникающих в электросети импульсных помех, короткого замыкания и перегрузок. Короче длина — меньше цена! Шнур длиной 0.5 м позволяет не переплачивать за лишние метры и не захламляет пространство.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Гарнизон EHLB-4 0.5м, 5 розеток - по цене 540 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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