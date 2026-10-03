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Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey

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Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
530 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 365648
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey
530 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х4
Вес, г.
600

Описание товара Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey

Компактное устройство для защиты бытовой и офисной техники от перегрузок и импульсных помех. Обеспечивает безопасное подключение нескольких приборов одновременно.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey




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Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
серый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
Индикатор включения
да
Длина шнура
1,8 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Развернуть
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Компактное устройство для защиты бытовой и офисной техники от перегрузок и импульсных помех. Обеспечивает безопасное подключение нескольких приборов одновременно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Perfeo Powerx 1.8м, 5 розеток (PF_A4715) Grey - этот товар вы можете купить по цене 530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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