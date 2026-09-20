Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M)
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M)
Представляем сетевые фильтры и удлинители Pilot — надежное решение для управления электропитанием в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, эти устройства предлагают сочетание функциональности и защиты для вашего оборудования. Этот удлинитель/сетевой фильтр Pilot выполнен в классическом белом цвете и оснащен удобной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством современных европейских розеток. С шесть розетками типа F (евророзетка), вы можете подключить сразу несколько устройств, причем пять из них обеспечивают заземление для дополнительной безопасности. Для современных пользователей, ценящих универсальность, удлинитель Pilot предлагает два USB-разъема, включая USB Type-A и USB Type-C, позволяя заряжать гаджеты прямо через фильтр без необходимости дополнительных адаптеров. Устройство оборудовано встроенным предохранителем и индикатором включения, что обеспечивает контроль над состоянием сети и предотвращает перегрузки. Для удобства использования есть возможность крепления на стену, а длина шнура в 3 метра позволяет использовать его в самых различных условиях. С максимальным током нагрузки в 10 А, сетевой фильтр Pilot становится надежным и безопасным решением для ваших электрических устройств.
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