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Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M)

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Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 1
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 2
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 3
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 4
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 5
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 6
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 7
Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 7
  • Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 651216
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A, USB Type-C
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
935

Описание товара Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M)

Представляем сетевые фильтры и удлинители Pilot — надежное решение для управления электропитанием в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, эти устройства предлагают сочетание функциональности и защиты для вашего оборудования. Этот удлинитель/сетевой фильтр Pilot выполнен в классическом белом цвете и оснащен удобной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством современных европейских розеток. С шесть розетками типа F (евророзетка), вы можете подключить сразу несколько устройств, причем пять из них обеспечивают заземление для дополнительной безопасности. Для современных пользователей, ценящих универсальность, удлинитель Pilot предлагает два USB-разъема, включая USB Type-A и USB Type-C, позволяя заряжать гаджеты прямо через фильтр без необходимости дополнительных адаптеров. Устройство оборудовано встроенным предохранителем и индикатором включения, что обеспечивает контроль над состоянием сети и предотвращает перегрузки. Для удобства использования есть возможность крепления на стену, а длина шнура в 3 метра позволяет использовать его в самых различных условиях. С максимальным током нагрузки в 10 А, сетевой фильтр Pilot становится надежным и безопасным решением для ваших электрических устройств.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot PRO USB 3м. (PILOT PRO USB 3M)




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
2
Тип USB
USB Type-A, USB Type-C
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Развернуть
Длина шнура
3 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Представляем сетевые фильтры и удлинители Pilot — надежное решение для управления электропитанием в вашем доме или офисе. Изготовленные в России, эти устройства предлагают сочетание функциональности и защиты для вашего оборудования. Этот удлинитель/сетевой фильтр Pilot выполнен в классическом белом цвете и оснащен удобной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым с большинством современных европейских розеток. С шесть розетками типа F (евророзетка), вы можете подключить сразу несколько устройств, причем пять из них обеспечивают заземление для дополнительной безопасности. Для современных пользователей, ценящих универсальность, удлинитель Pilot предлагает два USB-разъема, включая USB Type-A и USB Type-C, позволяя заряжать гаджеты прямо через фильтр без необходимости дополнительных адаптеров. Устройство оборудовано встроенным предохранителем и индикатором включения, что обеспечивает контроль над состоянием сети и предотвращает перегрузки. Для удобства использования есть возможность крепления на стену, а длина шнура в 3 метра позволяет использовать его в самых различных условиях. С максимальным током нагрузки в 10 А, сетевой фильтр Pilot становится надежным и безопасным решением для ваших электрических устройств.
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Отзывы


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