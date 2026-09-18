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Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 7
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 8
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 9
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 10
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 11
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 12
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 13
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 14
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 15
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 16
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 17
Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 7
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 8
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 9
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 10
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 11
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 12
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 13
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 14
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 15
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 16
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 17
  • Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 260 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255758
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
1
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
660

Описание товара Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители Buro – это надежное и функциональное решение для защиты ваших электрических приборов. Модель представлена в элегантном белом цвете и оснащена всеми необходимыми функциями для безопасного и удобного использования. Сетевой фильтр Buro обладает следующими характеристиками: - **Общее количество розеток:** 6, все из которых оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. - **USB разъем:** 1, позволяющий подключать и заряжать мобильные устройства без необходимости использования дополнительного адаптера. - **Длина шнура:** 3 метра, что предоставляет большую гибкость при расположении приборов в помещении. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки:** 2200 Вт, что позволяет подключать устройства с высокой потребляемой мощностью. - **Максимальный ток нагрузки:** 10 А, что обеспечивает стабильную работу подключенных приборов. - **Защита от короткого замыкания:** встроенная система защиты от короткого замыкания и предохранитель помогают предотвратить повреждение ваших устройств при возникновении перегрузок. - **Тип вилки и розеток:** Тип F (евровилка и евророзетка), подходит для стандартных электрических сетей. - **Вес:** 0,63 кг, делает его достаточно легким для удобного перемещения. Этот сетевой фильтр от бренда Buro обеспечивает защиту ваших устройств от перегрузок и коротких замыканий, а также удобство использования благодаря наличию USB-выхода и удлиненного кабеля. Buro – это сочетание надежности и простоты в современных решениях для энергообеспечения.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro BU-SP3_USB_2A-W 3м (6 розеток) белый




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
1
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
3 м
Развернуть
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Buro – это надежное и функциональное решение для защиты ваших электрических приборов. Модель представлена в элегантном белом цвете и оснащена всеми необходимыми функциями для безопасного и удобного использования. Сетевой фильтр Buro обладает следующими характеристиками: - **Общее количество розеток:** 6, все из которых оснащены заземлением, что обеспечивает дополнительную безопасность при эксплуатации. - **USB разъем:** 1, позволяющий подключать и заряжать мобильные устройства без необходимости использования дополнительного адаптера. - **Длина шнура:** 3 метра, что предоставляет большую гибкость при расположении приборов в помещении. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки:** 2200 Вт, что позволяет подключать устройства с высокой потребляемой мощностью. - **Максимальный ток нагрузки:** 10 А, что обеспечивает стабильную работу подключенных приборов. - **Защита от короткого замыкания:** встроенная система защиты от короткого замыкания и предохранитель помогают предотвратить повреждение ваших устройств при возникновении перегрузок. - **Тип вилки и розеток:** Тип F (евровилка и евророзетка), подходит для стандартных электрических сетей. - **Вес:** 0,63 кг, делает его достаточно легким для удобного перемещения. Этот сетевой фильтр от бренда Buro обеспечивает защиту ваших устройств от перегрузок и коротких замыканий, а также удобство использования благодаря наличию USB-выхода и удлиненного кабеля. Buro – это сочетание надежности и простоты в современных решениях для энергообеспечения.
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Отзывы


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