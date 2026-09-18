Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) белый
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Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255612
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
47х13х7
Вес, г.
720
Описание товара Сетевой фильтр Most HPw 2м (6 розеток) белый
Most HPw оснащен сверхмощной схемой фильтрации и обеспечивает надежную защиту техники от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений. В корпусе реализована защита от короткого замыкания и защита от перегрева платы. Светодиодный индикатор отображает работоспособность платы фильтрации. Газоразрядник обеспечит усиленную защиту от внешних помех и перенапряжений, самыми разрушительными из которых являются молнии и коммутационные перенапряжения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Россия
Most HPw оснащен сверхмощной схемой фильтрации и обеспечивает надежную защиту техники от высокочастотных помех и импульсных перенапряжений. В корпусе реализована защита от короткого замыкания и защита от перегрева платы. Светодиодный индикатор отображает работоспособность платы фильтрации. Газоразрядник обеспечит усиленную защиту от внешних помех и перенапряжений, самыми разрушительными из которых являются молнии и коммутационные перенапряжения.
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