Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Graphite
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для безопасного подключения и защиты ваших электроприборов. Этот удлинитель обладает всеми необходимыми характеристиками для обеспечения стабильной работы в бытовых условиях. Ключевые особенности: - **Длина шнура:** 3 метра, что предоставляет вам свободу в размещении устройств и легкий доступ к розеткам. - **Максимальный ток нагрузки:** Поддерживает до 16 А, гарантируя надежность при подключении мощных приборов. - **Напряжение сети:** Работает с типичным напряжением 220 В, подходя для стандартных бытовых сетей. - **Бренд:** Pilot — это гарантия качества и безопасности вашего оборудования. - **Входная вилка:** Тип F (евровилка) обеспечивает совместимость с большинством розеток в домах и офисах. - **Общее количество розеток:** 6 типов F (евророзеток), все с заземлением, что повышает безопасность эксплуатации. - **Предохранитель:** Защитит ваши устройства от перегрузок и коротких замыканий. - **Индикатор включения:** Дает возможность всегда быть в курсе, находится ли устройство в рабочем состоянии. - **Максимальная мощность подключенной нагрузки:** 3500 Вт, что позволяет подключать сразу несколько устройств без риска перегрузки. - **Цвет:** Графитовый, стильный и универсальный, этот удлинитель легко впишется в любой интерьер. Сетевой фильтр-удлинитель Pilot не только расширяет возможности подключения, но и заботится о безопасности ваших устройств, предоставляя надежную защиту и долговечность эксплуатации.
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