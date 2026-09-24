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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)

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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 1
Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 2
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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 4
Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб. 
Начислим 180 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 651222
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
2 770 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, г.
680

Описание товара Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)

Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное и функциональное решение для подключения ваших устройств в домашних и офисных условиях. Выполненный в классическом белом цвете, он легко впишется в любой интерьер. Удлинитель оснащен евровилкой типа F, что обеспечивает его совместимость с большинством розеток. Модель имеет шесть розеток, среди которых присутствуют типы C и F. Все розетки оборудованы заземлением для вашей безопасности, что особенно важно при подключении устройств высокой мощности. Для дополнительной защиты предусмотрен встроенный предохранитель, оберегающий подключенные приборы от скачков напряжения и перегрузок. Одной из практичных функций этого удлинителя является возможность крепления на стену, что позволяет организовать пространство наиболее удобно. Шнур длиной 1,8 метра обеспечивает комфортное подключение к удаленным розеткам. Сетевой фильтр Pilot поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт при стандартном напряжении в 220 В, что делает его универсальным и удобным выбором для большинства бытовых и офисных приборов.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)




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Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
1,8 м
Максимальный ток нагрузки
10
Развернуть
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное и функциональное решение для подключения ваших устройств в домашних и офисных условиях. Выполненный в классическом белом цвете, он легко впишется в любой интерьер. Удлинитель оснащен евровилкой типа F, что обеспечивает его совместимость с большинством розеток. Модель имеет шесть розеток, среди которых присутствуют типы C и F. Все розетки оборудованы заземлением для вашей безопасности, что особенно важно при подключении устройств высокой мощности. Для дополнительной защиты предусмотрен встроенный предохранитель, оберегающий подключенные приборы от скачков напряжения и перегрузок. Одной из практичных функций этого удлинителя является возможность крепления на стену, что позволяет организовать пространство наиболее удобно. Шнур длиной 1,8 метра обеспечивает комфортное подключение к удаленным розеткам. Сетевой фильтр Pilot поддерживает максимальный ток нагрузки до 10 А и мощность подключенной нагрузки до 2200 Вт при стандартном напряжении в 220 В, что делает его универсальным и удобным выбором для большинства бытовых и офисных приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M) – стоимость товара 2770 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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