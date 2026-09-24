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Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677 купить с доставкой в Москве
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Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677

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Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677 - фото 1
Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Удлинитель
  • Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677 - фото 1
  • Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб.  3 040 руб. 
Начислим 195 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 661103
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677
3 030 руб.
3 040 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Perfeo
Тип товара
Удлинитель
Размеры в упаковке, см
30х10х5
Вес, кг.
1.4

Описание товара Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677

Удлинители на катушках Perfeo «RuPower» - спасение в ситуациях, когда стандартной длины шнура питания становится недостаточно. Они идеально подойдут для подключения ремонтного, строительного и другого оборудования. Модель имеют защиту от влаги и пыли IP44 и может эксплуатироваться в помещениях с повышенным уровнем влажности или на улице под крышей, а встроенный предохранитель защитит вашу технику от перегрузок и замыканий.

Отзывы о товаре Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Perfeo
Тип товара
Удлинитель
Описание
Удлинители на катушках Perfeo «RuPower» - спасение в ситуациях, когда стандартной длины шнура питания становится недостаточно. Они идеально подойдут для подключения ремонтного, строительного и другого оборудования. Модель имеют защиту от влаги и пыли IP44 и может эксплуатироваться в помещениях с повышенным уровнем влажности или на улице под крышей, а встроенный предохранитель защитит вашу технику от перегрузок и замыканий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Удлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m PF_B4677 - стоимость товара 3030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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