Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное и функциональное решение для защиты и организации электропитания ваших приборов. Данная модель совмещает в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, что делает её незаменимой в повседневной жизни. Минималистичный белый корпус устройства гармонично вписывается в интерьер любого помещения, не привлекая лишнего внимания. Удлинитель оснащен шестью розетками типа F (евророзетки), что позволяет подключать несколько устройств одновременно, упрощая их эксплуатацию. Длина шнура составляет 1,8 метра, обеспечивая удобство подключения в разных частях комнаты. Важной характеристикой модели является наличие защиты от короткого замыкания, которая гарантирует безопасность использования подключаемых устройств и минимизирует риск их повреждения. Индикатор включения позволяет с первого взгляда определить, находится ли устройство в рабочем состоянии, что обеспечивает дополнительный комфорт и контроль над электрической сетью. Общий вес устройства составляет 0,6 кг, что делает его достаточно легким для переноски и размещения в любых условиях. Удлинитель поддерживает стандартное напряжение сети 220 В и оборудован входной вилкой типа F (евровилка), обеспечивая совместимость с розетками большинства европейских стран. Pilot заботится о надежности и безопасности своих изделий, предлагая продуманное решение с высоким уровнем защиты и функциональности, что позволит вам спокойно использовать ваши электроприборы в любых условиях.
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Достоинства:
Комментарий:
товар не стоит своих денег, тонкие жилы провода (0,75), цвет корпуса серо-грязный. Отличная коробка и паспорт внутри со всеми возможными сертификатами.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Много розеток. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр, удобный, ни раз выручал при включении большого кол-ва гаджетов в доме со старой проводкой
Достоинства:
Комментарий:
Всё в порядке, брали аналогичный, прослужил больше 7 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр, берем не первый раз. Из трех пилотов один со времени вышел из строя (более простая версия).
Достоинства:
Комментарий:
Сетевыми фильтрами пилот пользуюсь с 2007 года , с момента первой покупки плазмы, которая на видео. Но тот сетевой фильтр 2007 г конечно отправил уже на пенсию. Хотя и работает до сих пор. Сетевой фильтр Pilot GL – оптимальное решение для защиты компьютеров, бытовой и офисной техники. Модель, сочетающая в себе, высокой степени защиту от импульсных помех и грозового разряда и качественный индуктивно-емкостной фильтр высокочастотных помех. Сетевой фильтр Pilot GL имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Розетки изделия закрыты специальными защитными шторками, которые исключают контакт ребенка с электрическим током. Сетевой фильтр Pilot GL отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Краткие характеристики сетевого фильтра Pilot GL. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot GL выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3, 5, 7 и 10 метров. Корпус сетевого фильтра Pilot GL имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
Достоинства:
Комментарий:
Стильное исполнение, но оказалось, что штекеры устройств не плотно входят в разъемы фильтра и выпадают при малейшем усилии. Это очень странно. Надеюсь, понятно, что если я купила фильтр для домашнего компьютера, зарядки смартфона и прочего-от этой особенности страдает и моя работа и мои устройства (если вдруг прекращается питание).
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot GL 1.8м (6 розеток) белый
Достоинства:
Комментарий:
товар не стоит своих денег, тонкие жилы провода (0,75), цвет корпуса серо-грязный. Отличная коробка и паспорт внутри со всеми возможными сертификатами.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший сетевой фильтр. Много розеток. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный фильтр, удобный, ни раз выручал при включении большого кол-ва гаджетов в доме со старой проводкой
Достоинства:
Комментарий:
Всё в порядке, брали аналогичный, прослужил больше 7 лет.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший фильтр, берем не первый раз. Из трех пилотов один со времени вышел из строя (более простая версия).
Достоинства:
Комментарий:
Сетевыми фильтрами пилот пользуюсь с 2007 года , с момента первой покупки плазмы, которая на видео. Но тот сетевой фильтр 2007 г конечно отправил уже на пенсию. Хотя и работает до сих пор. Сетевой фильтр Pilot GL – оптимальное решение для защиты компьютеров, бытовой и офисной техники. Модель, сочетающая в себе, высокой степени защиту от импульсных помех и грозового разряда и качественный индуктивно-емкостной фильтр высокочастотных помех. Сетевой фильтр Pilot GL имеет защиту от перегрузки и тока короткого замыкания. Розетки изделия закрыты специальными защитными шторками, которые исключают контакт ребенка с электрическим током. Сетевой фильтр Pilot GL отвечает всем современным требованиям российских стандартов в области электромагнитной совместимости и безопасности. Краткие характеристики сетевого фильтра Pilot GL. Корпус выполнен из ударопрочного трудногорючего пластика. Контактные шины сетевого фильтра Pilot GL выполнены из высококачественного металла, что обеспечивает надежный и плотный контакт вилки в розетках изделия. Модель выпускается с различной длиной сетевого кабеля 1.8, 3, 5, 7 и 10 метров. Корпус сетевого фильтра Pilot GL имеет пять розеток с заземляющим контактом и одну розетку без заземляющего контакта для подключения приборов с вилкой старого образца.
Достоинства:
Комментарий:
Стильное исполнение, но оказалось, что штекеры устройств не плотно входят в разъемы фильтра и выпадают при малейшем усилии. Это очень странно. Надеюсь, понятно, что если я купила фильтр для домашнего компьютера, зарядки смартфона и прочего-от этой особенности страдает и моя работа и мои устройства (если вдруг прекращается питание).