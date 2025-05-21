Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный

6 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Количество розеток с заземлением
4
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255644
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
43х13х7
Вес, г.
760

Описание товара Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный

Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и практичное устройство для вашего дома или офиса. Разработанный и произведенный в России, он сочетает в себе функциональность и стильный черный дизайн, подходящий для любого интерьера. Основные характеристики этого сетевого фильтра-удлинителя включают пять розеток типа F (евророзетки), четыре из которых обеспечены заземлением для безопасности использования. Длина шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобное подключение даже в удаленных от розеток местах. Изделие оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым со стандартными розетками. Для вашего комфорта и безопасности предусмотрены защита от короткого замыкания и индикатор включения, демонстрирующий активное состояние устройства. Максимальная сила тока, которую выдерживает удлинитель, составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать разнообразные устройства без риска перегрузки. Дополнительным преимуществом является возможность крепления удлинителя на стену, что экономит место и упрощает управление кабелями. Однако устройство не оснащено USB-разъемами, что стоит учесть при выборе. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное решение для организации электропитания ваших бытовых и офисных приборов, объединяющее безопасность, удобство и элегантный дизайн.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный

Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, удобный и качественный сетевик))) пользуюсь ими уже больше 10 лет, отлично спасают технику от перепадов напряженияСпасибо))
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Женя А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока полёт нормальный(использую неделю, подключено 2 монитора и пк) был момент с одним из разъемов - очень туго входила вилка от провода монитора, несколько раз воткнул адаптер от зарядки телефона т.к вилка там тоньше, она разработала зажимы и теперь вроде нормально
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает, удобно. были скачки напряжения (по свету в комнате), сбоев питания как с обычным удлинителем в такой ситуации не наблюдал. специально не тестил
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Камилла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель, удобно что для каждой розетки свой выключатель) Работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный сетевой фильтр, уж не знаю что там за электронная начинка внутри, но снаружи все прекрасно. Качественный пластик, все кнопочки работают, цветной, красивый, удобный, и думаю что безопасный.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Забрала в ситилинке дешевле чем напрямую. Работает на первый взгляд, телефон заряжает все розетки. Проверим в деле в детском саду.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Most
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
5
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
4
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
2 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и практичное устройство для вашего дома или офиса. Разработанный и произведенный в России, он сочетает в себе функциональность и стильный черный дизайн, подходящий для любого интерьера. Основные характеристики этого сетевого фильтра-удлинителя включают пять розеток типа F (евророзетки), четыре из которых обеспечены заземлением для безопасности использования. Длина шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобное подключение даже в удаленных от розеток местах. Изделие оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым со стандартными розетками. Для вашего комфорта и безопасности предусмотрены защита от короткого замыкания и индикатор включения, демонстрирующий активное состояние устройства. Максимальная сила тока, которую выдерживает удлинитель, составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать разнообразные устройства без риска перегрузки. Дополнительным преимуществом является возможность крепления удлинителя на стену, что экономит место и упрощает управление кабелями. Однако устройство не оснащено USB-разъемами, что стоит учесть при выборе. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное решение для организации электропитания ваших бытовых и офисных приборов, объединяющее безопасность, удобство и элегантный дизайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Ирина Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Классный, удобный и качественный сетевик))) пользуюсь ими уже больше 10 лет, отлично спасают технику от перепадов напряженияСпасибо))
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Женя А.

Достоинства:


Комментарий:
Пока полёт нормальный(использую неделю, подключено 2 монитора и пк) был момент с одним из разъемов - очень туго входила вилка от провода монитора, несколько раз воткнул адаптер от зарядки телефона т.к вилка там тоньше, она разработала зажимы и теперь вроде нормально
Источник: Яндекс Маркет
19.02.2025
Роман Т.

Достоинства:


Комментарий:
работает, удобно. были скачки напряжения (по свету в комнате), сбоев питания как с обычным удлинителем в такой ситуации не наблюдал. специально не тестил
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Камилла Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший удлинитель, удобно что для каждой розетки свой выключатель) Работает исправно
Источник: Яндекс Маркет
03.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный сетевой фильтр, уж не знаю что там за электронная начинка внутри, но снаружи все прекрасно. Качественный пластик, все кнопочки работают, цветной, красивый, удобный, и думаю что безопасный.
Источник: Яндекс Маркет
15.12.2024
Анна Л.

Достоинства:


Комментарий:
Забрала в ситилинке дешевле чем напрямую. Работает на первый взгляд, телефон заряжает все розетки. Проверим в деле в детском саду.


Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...