Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный
Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное и практичное устройство для вашего дома или офиса. Разработанный и произведенный в России, он сочетает в себе функциональность и стильный черный дизайн, подходящий для любого интерьера. Основные характеристики этого сетевого фильтра-удлинителя включают пять розеток типа F (евророзетки), четыре из которых обеспечены заземлением для безопасности использования. Длина шнура составляет 2 метра, что обеспечивает удобное подключение даже в удаленных от розеток местах. Изделие оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что делает его совместимым со стандартными розетками. Для вашего комфорта и безопасности предусмотрены защита от короткого замыкания и индикатор включения, демонстрирующий активное состояние устройства. Максимальная сила тока, которую выдерживает удлинитель, составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать разнообразные устройства без риска перегрузки. Дополнительным преимуществом является возможность крепления удлинителя на стену, что экономит место и упрощает управление кабелями. Однако устройство не оснащено USB-разъемами, что стоит учесть при выборе. Сетевой фильтр-удлинитель Most — это надежное решение для организации электропитания ваших бытовых и офисных приборов, объединяющее безопасность, удобство и элегантный дизайн.
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Достоинства:
Комментарий:
Классный, удобный и качественный сетевик))) пользуюсь ими уже больше 10 лет, отлично спасают технику от перепадов напряженияСпасибо))
Достоинства:
Комментарий:
Пока полёт нормальный(использую неделю, подключено 2 монитора и пк) был момент с одним из разъемов - очень туго входила вилка от провода монитора, несколько раз воткнул адаптер от зарядки телефона т.к вилка там тоньше, она разработала зажимы и теперь вроде нормально
Достоинства:
Комментарий:
работает, удобно. были скачки напряжения (по свету в комнате), сбоев питания как с обычным удлинителем в такой ситуации не наблюдал. специально не тестил
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель, удобно что для каждой розетки свой выключатель) Работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный сетевой фильтр, уж не знаю что там за электронная начинка внутри, но снаружи все прекрасно. Качественный пластик, все кнопочки работают, цветной, красивый, удобный, и думаю что безопасный.
Достоинства:
Комментарий:
Забрала в ситилинке дешевле чем напрямую. Работает на первый взгляд, телефон заряжает все розетки. Проверим в деле в детском саду.
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Most EHV 2м (5 розеток) черный
Достоинства:
Комментарий:
Классный, удобный и качественный сетевик))) пользуюсь ими уже больше 10 лет, отлично спасают технику от перепадов напряженияСпасибо))
Достоинства:
Комментарий:
Пока полёт нормальный(использую неделю, подключено 2 монитора и пк) был момент с одним из разъемов - очень туго входила вилка от провода монитора, несколько раз воткнул адаптер от зарядки телефона т.к вилка там тоньше, она разработала зажимы и теперь вроде нормально
Достоинства:
Комментарий:
работает, удобно. были скачки напряжения (по свету в комнате), сбоев питания как с обычным удлинителем в такой ситуации не наблюдал. специально не тестил
Достоинства:
Комментарий:
Хороший удлинитель, удобно что для каждой розетки свой выключатель) Работает исправно
Достоинства:
Комментарий:
Шикарный сетевой фильтр, уж не знаю что там за электронная начинка внутри, но снаружи все прекрасно. Качественный пластик, все кнопочки работают, цветной, красивый, удобный, и думаю что безопасный.
Достоинства:
Комментарий:
Забрала в ситилинке дешевле чем напрямую. Работает на первый взгляд, телефон заряжает все розетки. Проверим в деле в детском саду.