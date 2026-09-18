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Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 5
Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 6
Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 5
  • Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 6
  • Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255587
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
7 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х9х8
Вес, г.
900

Описание товара Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый

Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для безопасного подключения ваших устройств. Сочетая в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, этот продукт идеально подходит для использования как дома, так и в офисе. Удлинитель оснащен шестью розетками, из которых пять имеют заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании. Длина шнура составляет 7 метров, что позволяет удобно размещать устройства вдали от источника питания. Белый цвет корпуса гармонично вписывается в любой интерьер. Сетевой фильтр Pilot обладает защитой от короткого замыкания, что предотвращает повреждение подключенных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать мощные устройства без риска перегрузки. Устройство оснащено евровилкой и евророзетками типа F, которые широко используются в России и других странах Европы. Индикатор включения позволяет легко определить, находится ли фильтр в рабочем состоянии, а возможность крепления на стену обеспечивает удобство в установке. Производитель Pilot из России гарантирует высокое качество и долговечность продукции, что делает этот сетевой фильтр-удлинитель идеальным выбором для тех, кто ценит безопасность и надежность.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
7 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для безопасного подключения ваших устройств. Сочетая в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, этот продукт идеально подходит для использования как дома, так и в офисе. Удлинитель оснащен шестью розетками, из которых пять имеют заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании. Длина шнура составляет 7 метров, что позволяет удобно размещать устройства вдали от источника питания. Белый цвет корпуса гармонично вписывается в любой интерьер. Сетевой фильтр Pilot обладает защитой от короткого замыкания, что предотвращает повреждение подключенных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать мощные устройства без риска перегрузки. Устройство оснащено евровилкой и евророзетками типа F, которые широко используются в России и других странах Европы. Индикатор включения позволяет легко определить, находится ли фильтр в рабочем состоянии, а возможность крепления на стену обеспечивает удобство в установке. Производитель Pilot из России гарантирует высокое качество и долговечность продукции, что делает этот сетевой фильтр-удлинитель идеальным выбором для тех, кто ценит безопасность и надежность.
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Отзывы


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