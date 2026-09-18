Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot S 7м (6 розеток) белый
Сетевой фильтр-удлинитель Pilot — это надежное решение для безопасного подключения ваших устройств. Сочетая в себе функции удлинителя и сетевого фильтра, этот продукт идеально подходит для использования как дома, так и в офисе. Удлинитель оснащен шестью розетками, из которых пять имеют заземление, что обеспечивает дополнительную безопасность при использовании. Длина шнура составляет 7 метров, что позволяет удобно размещать устройства вдали от источника питания. Белый цвет корпуса гармонично вписывается в любой интерьер. Сетевой фильтр Pilot обладает защитой от короткого замыкания, что предотвращает повреждение подключенных устройств. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, а максимальная мощность подключенной нагрузки — 2200 Вт, что позволяет подключать мощные устройства без риска перегрузки. Устройство оснащено евровилкой и евророзетками типа F, которые широко используются в России и других странах Европы. Индикатор включения позволяет легко определить, находится ли фильтр в рабочем состоянии, а возможность крепления на стену обеспечивает удобство в установке. Производитель Pilot из России гарантирует высокое качество и долговечность продукции, что делает этот сетевой фильтр-удлинитель идеальным выбором для тех, кто ценит безопасность и надежность.
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