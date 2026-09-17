Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot GL 5м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot — это надежные устройства для защиты и распределения электроэнергии в вашем доме или офисе. Представляем вашему вниманию модель с общим количеством розеток — 6, которая предназначена для подключения различных бытовых и электронных приборов. Удлинитель отличается современным и лаконичным дизайном в белом цвете, что делает его универсальным для любого интерьера. Он оснащен входной вилкой типа F (евровилка) и розетками того же типа. Активный индикатор включения показывает, что устройство работает и обеспечивает безопасность использования, визуально информируя о подаче тока. Сетевой фильтр Pilot снабжен долговечным шнуром длиной 5 метров, который позволяет удобно расположить удлинитель в помещении, даже на значительном расстоянии от источника питания. Устройство весит всего 0,437 кг, что облегчает его перемещение и установку. Сетевой фильтр рассчитан на стандартное напряжение сети в 220 В, что обеспечивает его совместимость с большинством бытовых электроприборов. У устройства отсутствуют USB-разъемы, что делает его простым и надежным решением для классического подключения техники. Pilot — это выбор тех, кто ценит качество, надежность и долговечность. Будь то дома или в офисе, удлинитель/сетевой фильтр Pilot обеспечит безопасное и эффективное распределение электроэнергии для ваших устройств.
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