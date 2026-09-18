Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для подключения нескольких устройств одновременно. Это модели с элегантным и универсальным белым дизайном, которые идеально вписываются в любой интерьер. Произведенные в России, они гарантируют высокое качество и надежность. Удлинитель/сетевой фильтр Pilot оснащен 6 розетками типа F (евророзетка), из которых 5 розеток имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключаемым устройствам. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что позволяет использовать его практически в любой европейской электрической сети. Одной из важных особенностей этих удлинителей является наличие встроенного предохранителя и защиты от короткого замыкания, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Также присутствует индикатор включения, который наглядно оповещает о состоянии работы устройства. Удлинитель Pilot имеет 10-метровый шнур, что позволяет с комфортом подключать устройства, находящиеся на удалении от источника питания. Это особенно удобно в больших помещениях или при сложной организации рабочего пространства. Максимальный ток нагрузки, который поддерживают удлинители Pilot, составляет 10 А, что позволяет подключать большинство бытовых и офисных приборов. Рабочее напряжение сети составляет стандартные 220 В. Однако стоит отметить отсутствие USB-разъемов, что не предоставляет возможности подзарядки гаджетов напрямую от устройства. Но несмотря на это, сетевые фильтры и удлинители Pilot остаются надежными помощниками для дома и офиса, обеспечивающими стабильное и безопасное электрическое подключение ваших приборов.
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