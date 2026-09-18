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Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый купить с доставкой в Москве
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Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый

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Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 295867
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Характеристики

Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
41х9х8
Вес, кг.
1.15

Описание товара Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для подключения нескольких устройств одновременно. Это модели с элегантным и универсальным белым дизайном, которые идеально вписываются в любой интерьер. Произведенные в России, они гарантируют высокое качество и надежность. Удлинитель/сетевой фильтр Pilot оснащен 6 розетками типа F (евророзетка), из которых 5 розеток имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключаемым устройствам. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что позволяет использовать его практически в любой европейской электрической сети. Одной из важных особенностей этих удлинителей является наличие встроенного предохранителя и защиты от короткого замыкания, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Также присутствует индикатор включения, который наглядно оповещает о состоянии работы устройства. Удлинитель Pilot имеет 10-метровый шнур, что позволяет с комфортом подключать устройства, находящиеся на удалении от источника питания. Это особенно удобно в больших помещениях или при сложной организации рабочего пространства. Максимальный ток нагрузки, который поддерживают удлинители Pilot, составляет 10 А, что позволяет подключать большинство бытовых и офисных приборов. Рабочее напряжение сети составляет стандартные 220 В. Однако стоит отметить отсутствие USB-разъемов, что не предоставляет возможности подзарядки гаджетов напрямую от устройства. Но несмотря на это, сетевые фильтры и удлинители Pilot остаются надежными помощниками для дома и офиса, обеспечивающими стабильное и безопасное электрическое подключение ваших приборов.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Pilot S 10м (6 розеток) белый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Pilot
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
10 м
Защита от короткого замыкания
Да
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Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Россия
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Pilot представляют собой надежное решение для подключения нескольких устройств одновременно. Это модели с элегантным и универсальным белым дизайном, которые идеально вписываются в любой интерьер. Произведенные в России, они гарантируют высокое качество и надежность. Удлинитель/сетевой фильтр Pilot оснащен 6 розетками типа F (евророзетка), из которых 5 розеток имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключаемым устройствам. Устройство оснащено входной вилкой типа F (евровилка), что позволяет использовать его практически в любой европейской электрической сети. Одной из важных особенностей этих удлинителей является наличие встроенного предохранителя и защиты от короткого замыкания, что значительно повышает безопасность эксплуатации. Также присутствует индикатор включения, который наглядно оповещает о состоянии работы устройства. Удлинитель Pilot имеет 10-метровый шнур, что позволяет с комфортом подключать устройства, находящиеся на удалении от источника питания. Это особенно удобно в больших помещениях или при сложной организации рабочего пространства. Максимальный ток нагрузки, который поддерживают удлинители Pilot, составляет 10 А, что позволяет подключать большинство бытовых и офисных приборов. Рабочее напряжение сети составляет стандартные 220 В. Однако стоит отметить отсутствие USB-разъемов, что не предоставляет возможности подзарядки гаджетов напрямую от устройства. Но несмотря на это, сетевые фильтры и удлинители Pilot остаются надежными помощниками для дома и офиса, обеспечивающими стабильное и безопасное электрическое подключение ваших приборов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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